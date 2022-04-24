人民网北京4月24日电 （记者李楠桦）“今年以来，国资央企坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照中央经济工作会议精神和《政府工作报告》要求，坚持稳中求进工作总基调，克服困难、迎难而上，狠抓各项工作落实，推动经济运行实现稳健良好的开局。”国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗在此前举行的新闻发布会上介绍，第一季度，中央企业累计实现营业收入9万亿元，同比增长15.4%；实现净利润4723.3亿元，同比增长13.7%；上交税费7348亿元，同比增长20.9%，累计完成固定资产投资（不含房地产）5194亿元，同比增长4.6%。

彭华岗指出，中央企业积极履行社会责任，为经济社会发展作出了重要贡献。如建筑、电力、通信、石油石化、航空运输等企业高质量服务保障北京冬奥会、冬残奥会，建筑、粮贸、医药等企业紧急驰援吉林、上海等地抗击疫情，在一系列重大战略任务保障中再次彰显了央企担当、发挥了骨干作用。

中国五矿上海宝冶承建临港方舱医院。受访者供图

“中国五矿坚决扛起使命担当，在支援上海抗击疫情、服务保障北京冬奥会冬残奥会等重大任务中充分发挥自身优势，积极履行社会责任。”据中国五矿负责人介绍，中国五矿加强指挥、周密部署，全力驰援上海抗击疫情，截至4月22日，发动驻沪单位投入近1.4万名建设者，累计建成上海国家会展中心方舱医院等27个防疫工程项目、6.2万个床位，发挥专业优势冲锋在医疗服务抗疫一线，借助渠道优势全力协调保障物流；承建国家雪车雪橇中心“雪游龙”项目，圆满完成北京冬奥会冬残奥会赛事保障工作，充分彰显五矿担当、五矿速度、五矿质量。

中冶集团上海宝冶集团承建临港方舱医院。受访者供图

据了解，2022年以来，中国五矿深入贯彻党中央、国务院和国资委各项部署要求，坚持“稳字当头、稳中求进”总基调，狠抓“稳增长、抗疫情、保安全”，实现首季经营业绩“开门红”。一季度，金属矿业利润总额同比增长23%，冶金建设营收同比增长31.6%、利润同比增长14%，新签冶金工程合同额同比增长13%，新能源材料业务利润同比大幅增长5.5倍。一季度末总资产周转率、流动资产周转率均同比提高，带息负债规模同比降低，“两金”占用增幅低于营收增幅。

该负责人强调，下一步，中国五矿将继续贯彻落实新发展理念，进一步强化主业发展、推进改革创新、夯实基础管理、抓牢安全生产、推动党的建设，以自身的稳增长助力国家经济基本盘稳定，统筹抓好经济发展、疫情防控和安全生产三件大事。

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