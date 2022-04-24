原标题：阿里巴巴发布农产品电商报告：农产品数字化呈四大趋势

4月24日，农业农村部管理干部学院、阿里研究院联合发布《“数商兴农”：从阿里平台看农产品电商高质量发展》（以下简称《报告》）。

《报告》认为，阿里进一步加大农业产地端投入，设立数十个产地仓与1200余个菜鸟乡村共同配送中心，持续建设1000个数字农业基地，与消费端近场电商等新业态结合，更高效连接农民与消费者，让数据逐渐成为增产增收的“新化肥”。

《报告》指出，农产品电商迈入高质量发展阶段，呈现出四大趋势：一是数字化从餐桌延伸到土地，数据成为新型农业生产要素。二是数字技术弥合东西部差距，西部农产品电商搭乘新基建进入快车道。三是近场电商改造农产品供应链带动鲜花首次进入销售品类前十。四是“红美人”效应愈发明显，一批县域通过数字技术打造区域公用品牌，从农业大县迈向农业强县。

西部四省包揽增速前四云南依托新基建获消费、销售增速双料冠军

从销售来看，增速排名前五的分别为云南、甘肃、西藏、新疆、福建，前四被西部省份包揽，充分证明西部农产品电商潜力正在显现。

其中，云南表现尤为突出，消费销售增速均为全国第一，其中销售同比增长30%，排名从全国第10跃升至第7，销量前三的农产品为普洱、多肉植物、鲜花，同比增长分别为76.5%、12.9%、87.3%。脱贫县销售排行榜前二也被云南省包揽，分别为勐海县和文山市。

《报告》分析认为，云南农产品电商成绩喜人主要得益于三个方面：一是云南政府不断加大投入开发本省丰富的农业资源。二是2020年9月阿里设立云南公司，菜鸟、淘菜菜、盒马、数字农业等业务相继入滇或加大投入，持续提升当地农产品供应链效率。三是受疫情影响，不少做农产品贸易的商家“出口转内销”，拓宽国内销售渠道。

云南新平县是冰糖橙之乡。2019年菜鸟共配中心落地新平，畅通乡村物流。2020年新平进一步建成菜鸟农产品智能产地仓，不仅能对冰糖橙进行数字化分选提高附加值，还可以就地发货直销阿里等平台。新平快递单量从10年前的每月72单，增长到如今每月80万单，其中三分之二是农产品销售快递。2021年冰糖橙上市期，通过菜鸟产地仓卖出40万单、1800吨橙子，每单物流成本下降0.3元，带动200多当地农户就业。截至目前，菜鸟乡村共配中心自动化改造已服务全国25个省的150余个区县，而智能产地仓也将深度服务30个以上的县域。数字化正不断从餐桌延伸到土地，数据正成为助农增收的“新化肥”。

《报告》指出，数字技术有助于破解区域发展不平衡格局，因为缩小数字鸿沟比消除工业基础设施的差距更容易。西部普遍为农业大省，通过搭乘电商等数字新基建，优质农产品越来越多的走上全国消费者的餐桌。

鲜花首次进入销售榜前十 近场电商改造提升农产品供应链

《报告》显示，农产品电商销售前十分别为纯牛奶、普洱、混合坚果、大米、鸭肉零食、牛肉、鲜炖即食燕窝、酱类调料、鸡肉零食、鲜花。

《报告》分析认为，三类农产品在电商渠道最受欢迎，一是深加工农产品，包括纯牛奶、肉类零食、酱类调料等。二是耐储运农产品，包括普洱、混合坚果、大米等。此外，受益于淘菜菜、盒马、天猫超市等近场电商崛起，鲜花、鲜炖即食燕窝等对冷链物流效率要求较高的商品，也成为线上消费新宠。

鲜花行业数字化升级步伐较慢，究其原因，是因为鲜花比一般蔬菜、水果更娇贵，对温控、品质、成熟度要求更高，且非常易损，很难通过原产地包裹直发消费者，属于生鲜中最难啃的“硬骨头”。

盒马于2019年开始探索鲜花业务，截止到2022年3月在全国共签约近40个鲜花直采基地，并搭建鲜花产地仓。鲜花从产地仓、销地仓、盒马门店，最终到消费者手中，实现从乡村到城市的全链路数字化，让鲜花提质降损。

《报告》认为，近场电商模式的价值是能让人、货、场更精准匹配，通过打通供应链全链路数字化，反向推动农业基地确定性供应，最终实现订单农业。这种对农产品供应链的改造，让鲜花等易损农产品大规模网购成为可能。

农产品数字化百强县榜单出炉 “红美人”效应愈发明显

《报告》公布了农产品数字化百强县名单，福建安溪（铁观音）、江苏沭阳（鲜花）、福建武夷山（大红袍）、福建福鼎（白茶）、江苏丰县（樱桃）、江苏兴化（坚果）、江苏东海（鲜花）、江苏邳州（鲜花）、浙江义乌（养生茶）、江苏新沂（核桃仁）位列前十。

从省份来看，山东有17个县市入围，之后依次是江苏（14），浙江（11），福建（9），安徽（7），东部四省合计超过百强县一半，地区优势明显。西部省份共有陕西、云南、广西、四川、甘肃、宁夏6省的15个县市上榜，比去年多25%，进步明显。

《报告》还公布了课题组调研的农产品数字化百强县优秀案例：浙江象山。“红美人”是浙江象山县2001年选育出来的高端柑橘品种，2021年象山红美人由国家知识产权局批准注册成为国家地理标志证明商标。象山红美人糖度合适，口感如果冻，每公斤售价50-120元，被消费者称为“橘中爱马仕”。当地农户陈忠林拿出4亩地搭建温室大棚，嫁接试种，第二年4亩地就卖了50多万元。但“顶流”也面临“成长的烦恼”。随着全国引种越来越多，“红美人”遍地开花。果箱上打着象山红美人，发货地却在天南海北，且价格出奇便宜，品质与正品天差地别，象山红美人声誉面临极大挑战。

2020年起，象山当地与阿里巴巴数字乡村事业部合作，引入数字技术保护品牌。当地将象山柑橘、象山红美人商标备案到阿里巴巴知识产权保护平台，可通过在线举证等方式打击侵犯象山红美人商标权行为。

在天猫等平台上，“码上放心”原产地溯源码上线，每盒象山红美人有了“身份ID”，消费者可直接扫码查验真伪。“我们跟阿里巴巴合作，有了品牌保护后，对于我们县568名种植户的销售收益，最起码有了30%以上的提升。”象山县柑橘产业联盟品牌保护负责人表示。据阿里巴巴《2021年知产保护年报》披露，阿里依托持续创新的知产保护技术和多模式联动，已累计保护79个地理标志证明商标。“红美人”效应愈发明显。

商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇分析认为，在我国农产品电商销售额逐年攀升的大背景下，如果要进一步助农增收，就要充分发挥数字技术在乡村振兴中的积极作用，让数字化不断从餐桌延伸到土地，数据要成为农业增产增收的“新化肥”。

(责编：曹淼、李源)