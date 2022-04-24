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英雄归来|中国航天日微视频：星空之上

2022年04月24日17:55 | 来源：新华网
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“星空之上”有什么？中国航天发展的奥秘是什么？今天是第七个中国航天日，我们邀请曾扮演“两弹一星”元勋孙家栋的演员佟大为倾情献声，讲述中国航天故事，带你一起读懂“星空之上”的奥秘，向了不起的航天人致敬！

策划：钱彤 周红军

制片人：朱永磊 邱小敏 王曚

执行策划：李由 关心 周舞阳

文案：董璐 袁晗

特约配音：佟大为

资源统筹：苏姗 徐可

海报：邓豪俣

后期：李明蔚

编辑：于子茹 冯粒 魏子钧（实习）张博识（实习）

记者：王洪流

新华网 新华社声在中国 快手

联合出品

(责编：赵光霞、胡永秋)

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