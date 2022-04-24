人民网北京4月24日电 （记者杜燕飞）4月23日，在主题为“双碳”背景下中国钢铁工业高质量发展之路的2022（第十三届）中国钢铁发展论坛上，与会嘉宾认为，钢铁工业是国民经济的重要基础产业，是建设现代化强国的重要支撑，也是实现绿色低碳发展的重要领域，要正确处理好发展和减排之间的关系，依靠技术创新，有序推进行业碳达峰、碳中和，让绿色成为钢铁行业高质量发展的底色。

钢铁工业助力我国经济高质量发展

“2021年，我国钢铁行业继续深化供给侧结构性改革，进一步巩固钢铁去产能成果，推动行业绿色低碳转型，应对国内外需求形势变化，保供稳价，维护产业链供应链安全稳定，行业总体运行态势良好，行业效益创历史最高，实现了‘十四五’良好开局。”中国工程院工程管理学部主任、中国工程院院士胡文瑞认为，这主要得益于国家宏观政策调节、粗钢产量调控、对规范铁矿石信息发布措施、钢铁企业转型升级更加有力。

“总体来看，我国钢铁行业发展已经进入由规模效益向质量效益转变的加速演进期，处于实现由大到强转变的关键阶段，并呈现出四大特点：规模优势持续保持、产品品种更加丰富、绿色智能水平加速提升、是产业结构更加优化，产业集中度不断提升。”工业和信息化部原材料工业司司长陈克龙说。

国家发展和改革委员会产业发展司一级巡视员夏农介绍，2022年一季度，我国钢铁行业运行呈现出粗钢产量同比下降、钢材出口同比下降、钢材库存基本稳定、国产矿产量保持增长、进口铁矿量跌价涨、行业效益保持较好水平、兼并重组态势良好的主要特点。

夏农强调，加快推动我国钢铁行业高质量发展，要持续深化钢铁行业供给侧结构性改革，落实钢铁行业各项政策措施，严禁钢铁新增产能、巩固提升去产能成果；要进一步优化结构、支持创新、鼓励兼并重组，进一步推动钢铁行业加强环保、降低能耗、提升绿色低碳水平，进一步维护供需平衡、促进钢铁行业平稳运行。

“我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段，从安全生产的角度来讲，企业要更好统筹安全与发展，严格落实企业主体责任，树立先进的安全管理理念，完善自主安全管理能力，提高员工素质。”应急管理部安全生产执法和工贸安全监督管理局局长马锐表示。

商务部政策研究室主任杨正位表示，立足全球化时代，对标高标准国际经贸规则，以高水平开放推动构建新格局，推动深层次改革、促进高质量发展，实现市场相通、产业相融、创新相促、规则相联，在更高开放水平上形成良性循环，这将为我国钢铁行业高质量发展带来新机遇。

“短期内，我国仍将延续‘十三五’期间的政策导向，中长期来看，随着我国转变经济发展方式、调整产业结构的深入推进，第三产业比重将继续上升，第二产业比重下降，投资对经济增长的拉动作用减弱，消费将继续拉动经济增长，钢材消费强度将呈下降趋势。”冶金工业规划研究院党委书记、总工程师李新创表示。

多措并举推动钢铁工业绿色低碳发展

“作为工业重点领域，钢铁行业是能源消费大户，也是二氧化碳排放大户，是实现绿色低碳发展的重要领域。”原冶金工业部副部长、中国工程院院士殷瑞钰表示，初步判断，我国钢铁行业已接近进入碳排放峰值平台期，越早实现碳达峰，越有利于后续的脱碳化进程和碳中和的实现，要鼓励有条件的钢铁企业率先实现碳达峰。

中国钢铁工业协会党委书记何文波认为，我国钢铁工业实现碳中和是一项系统工程，需要根据不同阶段国民经济及钢铁工业自身发展客观需要，综合技术发展状况，科学统筹谋划，分阶段、分步骤，合理有序推进系统能效提升、资源循环利用、流程优化创新、冶炼工艺突破、产品迭代升级、捕集封存利用六条低碳技术路线的研发与应用，做到技术发展有的放矢、阶段目标明确可行，这将是一个与时俱进、动态调整的过程，解决途径在于低碳技术进步，核心是技术创新、技术突破和技术推广。

陈克龙表示，在“双碳”目标约束下，我国钢铁行业低碳发展要正确处理好发展和减排、整体和局部、短期和中长期、政府和市场的关系，坚持先立后破,依靠技术创新、减量发展‘双轮驱动’，稳妥有序推进碳达峰、碳中和。

全国政协常委、经济委员会副主任杨伟民表示，目前我国发展已经进入多目标阶段，国民经济是一个非常复杂、相互关联的系统，我国钢铁行业减碳不能只从行业自身出发，要把握好多重目标的平衡。

杨伟民进一步解释说，一是把握目标之间的层级。在以经济建设为中心的过程中，不能简单以GDP增长率论英雄，必须实现创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的高质量发展。二是把握目标之间的先后，研究和推动“双碳”工作不能就碳论碳，必须注重减碳与经济发展的关系。三是把握目标之间的长短。碳达峰、碳中和是长远目标，需要长期努力、久久为功，短期不能够过度用力。

“落实‘双碳’目标，粗钢产出总量控制与流程结构调整是两大重要抓手，关键共性技术突破是重要支撑。”殷瑞钰说，未来钢铁行业的生产制造流程将趋向高炉-转炉长流程、全废钢电炉流程和氢还原-电炉流程，并由此派生出不同模式的钢厂。对于一些长流程的钢铁联合企业，还有可能与建材、化工、电力等企业共同形成工业生态园区，推进循环经济发展。

“在‘双碳’目标约束下，我国钢铁行业低碳发展要正确处理好发展和减排、整体和局部、短期和中长期、政府和市场的关系，坚持先立后破；要应依靠技术创新、减量发展‘双轮驱动’，稳妥有序推进碳达峰、碳中和。”陈克龙表示。

生态环境部应对气候变化司司长李高表示，推动我国钢铁行业绿色低碳转型需要做好统筹、多措并举，要合理控制粗钢产量，加快结构调整；大力推进钢铁行业绿色低碳技术和产品创新；抓紧认真做好参加全国碳市场的相关准备工作；做好碳排放数据质量管理有关工作。

李新创认为，我国钢铁工业绿色低碳发展，一是要推动绿色布局，促进供需更高水平动态平衡，加大绿色物流，推广全生命周期绿色产品。二是节能及提升能效，推广先进适用节能低碳技术，提高余热余能自发电率，推广实施数字化、智能化技术应用。三是优化用能及流程结构，优化原燃料结构，鼓励短流程电炉钢发展，提高新能源及可再生能源利用。四是共建绿色低碳产业链，推进绿色制造体系建设，构建循环经济产业链，推动产业协同降碳。五是应用突破性低碳技术，氢能冶炼、氧气高炉及非高炉冶炼、碳捕集、利用和封存技术是重点。

(责编：郭思邈、高雷)