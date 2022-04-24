王俊岭

最近几天，中国金融领域迎来一件大事：十三届全国人大常委会第三十四次会议表决通过《中华人民共和国期货和衍生品法》（简称《期货和衍生品法》），将于2022年8月1日起施行。

可能有人觉得，自己不炒股，更不玩金融衍生品，期货这块有没有法律与自己关系不大。事实显然并非如此。为了弄清这部法律的影响，海叔专门请教了一些期货和衍生品领域的资深专家。

期货关乎生产和消费

期货交易是相对于现货交易而言的，交割货物往往延后于交易达成。长期以来，期货和衍生品给人的感觉，都是专业、复杂、门槛高、风险大。其实对于更多实体企业来说，期货和衍生品最主要的功能，就是“套期保值”，对冲大宗商品和原材料的价格波动风险，稳定企业供销。

比如，郑州商品交易所的尿素、甲醇，是重要的化工原料，可以广泛应用于医药、农药、化肥、染料等领域；大连商品交易所上市的大豆、豆油、玉米、鸡蛋期货，则直接影响着老百姓的“菜篮子”；上海期货交易所主推的铜、铝、铅、锌、原油期货，更是不少制造业企业的“工业粮食”。

中国期货市场经过三十多年的发展，品种体系不断完善，市场规模体量稳步扩大，国际影响力逐步提升。最新数据显示，截至2021年底，已上市的期货期权品种数量达到94个，其中商品类84个，涵盖能源、粮食、金属等关系国计民生的多个重要领域。

郑州商品交易所副总经理王晓明介绍，截至目前，郑商所共上市23个期货、6个期权产品，构建了覆盖粮、棉、油、糖、果和能源、化工、纺织、冶金、建材等多个国民经济重要领域的品种体系，为中小企业提供了宽阔的风险管理平台和丰富的风险管理工具。

上海期货交易所总经理王凤海表示，上期所积极发挥螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢等期货品种的功能，通过及时适应现货产业调整和变化，修订螺纹钢、热轧卷板期货的合约规则、交割品级、计重方式等，有效降低了产业客户的参与成本，更好地服务产业升级。

可以说，期货及衍生品市场与实体经济密不可分，影响着生活的方方面面。期货业首部法律的出台，自然有着非凡的意义。

图为宁夏银川市黄河路一加油站工作人员在给汽车加油。新华社记者 冯开华摄

新法律填补了空白

“随着中国经济快速发展，期货与衍生品市场也快速发展壮大。长期以来，中国期货行业一直依赖《期货管理条例》这一行政法规运行，而场外衍生品市场更是只有部门规章进行规范。这与行业和市场的发展早已严重不匹配。”金杜律师事务所合伙人周昕对海叔说。

周昕表示，海外市场主体和投资者十分注重期货市场监管的法律法规层级。“只有条例、规章，没有专门法”的情况会无形中提升中国金融市场在海外投资者心中的风险。因此，国内外市场一直期待中国的期货和衍生品行业出台一部基础性法律，指导行业的发展方向，清楚界定各类参与机构和监管机构的定位和功能。“填补了资本市场法治的重要空白，为期货和衍生品行业服务实体经济厘清了方向，也为市场进一步与国际接轨扩大对外开放提供了法律基础。”他说。

在新湖期货股份有限公司董事长马文胜看来，《期货和衍生品法》获得表决通过，标志着中国期货市场得到了更多认可、迎来了规范发展的新起点。

“这部法律，有助于促进场内期货、期权及场外衍生品市场平衡发展；有助于促进期货市场运行体制机制的进一步市场化；有助于期货经营机构进一步强化自身内部自律性管理和制度性管理。更重要的是，该法将促进我国期货和衍生品市场的国际化发展，增强中国在国际大宗商品定价上的话语权。”马文胜告诉海叔。

服务实体经济能力增强

从实践来看，《期货和衍生品法》将带来哪些改变？证监会相关负责人表示，期货和衍生品法从市场实际情况出发，统筹考虑两个市场：

一方面，系统规定了期货交易及其结算与交割等期货市场基本制度，确立交易者保护体系，规范期货经营机构、期货交易场所、期货结算机构和期货服务机构等市场主体的运行，明确期货市场的监督管理等。

另一方面，将衍生品交易纳入法律调整范围，充分吸收二十国集团在全球金融危机后达成的加强衍生品监管的共识，借鉴国际成熟市场经验，确立了单一主协议、终止净额结算、交易报告库等衍生品交易基础制度，并授权国务院制定具体管理办法，使衍生品市场的发展“有法可依”。

方正中期期货有限公司总裁许丹良对海叔表示，《期货和衍生品法》的出台进一步夯实了中国资本市场法治建设的基础，明确了服务实体经济发展的主线，防止脱实向虚、金融空转。例如，该法规定了服务实体经济、限制过度投机的原则；鼓励利用期货市场和衍生品市场从事套期保值等风险管理活动；专门规定采取措施推动农产品期货和衍生品市场发展，引导国内农产品生产经营等。

“一个功能发挥良好、具有国际影响力的期货市场，能够吸引更多的国际参与者交易，将为更多能源、农产品、贵金属和核心金融资产进行定价、套期保值及风险管理，从而使得本国在国际贸易中占据主导地位，促进本国货币国际化。”许丹良说，长期以来，国内期货公司主要以经纪业务为主，机构间同质化竞争严重，限制了行业的进一步发展。《期货和衍生品法》将期货交易做市等业务增加为期货公司的业务范围，有利于增强期货市场服务实体经济的能力以及中国期货公司的国际竞争力。

(责编：郭思邈、高雷)