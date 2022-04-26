人民网北京4月26日电 （记者乔雪峰）“五一”假期即将到来，高速公路是否免费？4月26日，记者从交通运输部获悉，2022年劳动节假期从4月30日到5月4日，共计5天，7座以下（含7座）小型客车通行收费公路免收通行费，具体免费通行时段为4月30日（星期六）0时至5月4日（星期三）24时。

其中，高速公路免费通行以车辆驶离出口收费车道的时间为准，即车辆在4月30日0时至5月4日24时之间驶离高速公路出口的可享受免费政策。

交通运输部公路局副局长周荣峰接受记者采访时表示，今年“五一”劳动节假期，公路出行以旅游流、探亲流为主，热度较去年大幅下降，主要是中、短途自驾出行。

周荣峰表示，与清明假期相比，“五一”假期免费通行时间更长，一定程度上会释放公众出行出游需求，但当前全国疫情防控形势依然严峻复杂。

对此，周荣峰提出了几点建议：一是在出行前提前了解各地疫情防控政策，并做好出行路线规划，合理安排出行时间，尽量错峰出行；二是关注天气变化，做好防晒、避雨等准备；三是出行中要按照疫情防控有关要求，做好健康监测和个人防护，出现相关症状要主动报告、及时就诊。

(责编：孙红丽、高雷)