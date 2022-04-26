人民网北京4月26日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局印发通知，部署开展2022年反不正当竞争专项执法行动，聚焦重点，规范竞争，推进建设全国统一大市场。

据了解，2022年的专项执法行动突出五个重点：一是突出重点领域，聚焦民生和新消费、重要商品和要素市场、新经济等领域的竞争秩序。

二是突出重点行业，聚焦早教、中介、第三方测评、医美植发等行业乱象问题。突出重点人群，聚焦老年、青少年、女性等人群合法权益维护。

三是突出重点地区，聚焦农村、城乡接合部、医疗机构周边、学校周边、文化娱乐场馆周边等违法行为多发地区。

四是突出重点商品，聚焦“保健”产品、农产品、防疫用品等重要商品。

五是严厉打击仿冒混淆、“口碑”营销、商业贿赂、“二选一”等不正当竞争行为，着力营造放心消费环境，维护公平竞争市场秩序。

市场监管总局发文要求，各地市场监管部门要深刻理解把握反不正当竞争在新发展阶段的重要战略定位，强化竞争执法，切实解决影响公平竞争、制约经济活力的难点堵点问题，着力激发市场主体创新活力，进一步提升我国市场竞争整体质量和水平。

同时还要求，各地市场监管部门要加强组织领导，创新执法方式，积极应对当前不正当竞争行为呈现的技术性、隐蔽性、复杂性趋势。充分发挥反不正当竞争协调机制作用，强化协作，形成部门合力，着力解决新型不正当竞争行为跨地域、跨行业、跨平台所带来的挑战。要及时归纳总结经验，开展交流学习，提升执法能力，注重舆论宣传，加强以案释法，营造公平竞争的社会氛围。

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