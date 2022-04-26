人民网北京4月26日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局印发了《眼镜制配场所计量监督三年（2019—2021年）跟踪检查情况通报》（以下简称《通报》），通报了三年来眼镜制配场所计量专项监督检查情况。

《通报》显示，三年来，全国共累计检查眼镜制配场所12.75万家、眼镜制配计量器具39.89万台，查处不合格计量器具2.14万台。焦度计、验光仪（综合验光仪）、验光镜片组等相关计量器具不合格率持续下降，2021年比2019年下降6.2个百分点。2019年、2020年检查发现的问题都已完成整改，眼镜制配行业计量违法行为得到有效遏制，市场秩序持续改善，青少年近视眼镜产品质量进一步提升。

《通报》还显示，三年来，市场监管总局不断完善眼镜制配场所计量监管制度。总局联合相关计量技术委员会针对青少年近视眼镜制配环节的计量工作进行了认真梳理和排查，以2019年、2020年两次修改强制管理的计量器具目录为契机，进一步明确焦度计、验光仪、综合验光仪、验光镜片箱、角膜曲率计等计量器具实施型式批准和强制检定制度。2019年完成相关计量技术规范的补充工作，如出台《验光仪型式评价大纲（JJF1291—2019）》《综合验光仪型式评价大纲（JJF1773—2019）》《验光镜片箱型式评价大纲（JJF1772—2019）》《角膜曲率计型式评价大纲（JJF1774—2019）》。截至目前，与眼镜制配相关的计量器具均具备完善的型式评价大纲和检定规程。2020年，总局对部门规章《眼镜制配计量监督管理办法》进行了修订。

同时，《通报》指出，三年来，各级市场监管部门对眼镜制配场所进行了地毯式摸排，特别是对学校周边的眼镜制配场所进行了登记建档、动态管理，有效遏制了计量违法案件的发生，较好地维护了消费者权益。据了解，各级市场监管执法人员在检查的同时，还向市场主体从业人员宣讲《计量法》《眼镜制配计量监督管理办法》等计量法律法规，增强其计量法律意识。在眼镜制配场所张贴计量宣传画、派发计量宣传册等，以多种方式向消费者普及视力保护基本常识。引导消费者科学认识“近视不能治愈”，选择正规的眼科医疗机构进行咨询和治疗，提升自我保护能力。另外，各地还进一步完善了诚信计量的各项管理制度，制定了诚信计量自我承诺标准和规范，引导市场主体诚信经营，为推进诚信计量体系建设打下坚实基础。

据悉，下一步，市场监管系统将在巩固监督检查工作成果的基础上，继续加大监管力度，落实企业主体责任，加强诚信计量体系建设，探索形成长效监管机制，切实提高眼镜制配行业计量管理水平，为防范儿童青少年近视“二次伤害”提供坚实计量保障，推动近视防控工作取得新进展。

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