人民网记者 乔雪峰

公路交通是覆盖范围最广、服务人口最多、使用最广泛的交通运输方式。

目前，我国公路总里程已达到528万公里，形成了以高速公路为骨架、普通干线为脉络、农村公路为基础的全国公路网，在综合交通运输体系中发挥着重要作用。因此，维护好这些规模庞大的公路资产，加强公路养护管理工作意义重大。

推动公路养护管理高质量发展

近期，交通运输部印发了《“十四五”公路养护管理发展纲要》（以下简称《纲要》），明确了“十四五”时期公路养护管理的发展目标和主要任务。

交通运输部公路局副局长周荣峰表示，“十四五”时期，推动公路养护管理高质量发展，是加快建设交通强国的内在要求，是服务构建新发展格局的重要支撑，是建设人民满意交通的重要内容，是补齐公路发展短板的务实举措。

周荣峰指出，近年来，各级交通运输主管部门和公路养护管理单位深入贯彻落实“公路建设是发展，公路养护也是发展，而且是可持续发展”的理念，不断加强公路养护管理工作，特别是“十三五”以来，围绕“改革攻坚、养护转型、管理升级、服务提质”精准发力，成效明显。

数据显示，全国累计投入养护资金1.29万亿元，实施预防养护135.6万公里、修复养护165.2万公里，实施公路安全生命防护工程116万公里，改造危桥5.8万座，基本完成乡道及以上行政等级公路安全隐患治理。周荣峰指出，目前，全国公路网总体技术状况优良，高速公路优等路率达到91.5%，普通国省干线优良路率达到84%。公路交通高质量发展的基础进一步夯实。

明确“十四五”时期公路养护管理发展目标

“十四五”期间，交通运输部将以推动高质量发展为主题，着力推进设施数字化、养护专业化、管理现代化、运行高效化和服务优质化。周荣峰从五个方面进行了解读：

一是统筹发展和安全，提升公路基础设施韧性。加快构建统一开放、规范有序的公路养护市场，丰富养护供给模式，提高养护供给能力，促进养护市场专业化、规模化健康发展。强化公路危旧桥梁（隧道）改造，开展公路安全设施精细化提升行动。科学有序安排公路养护工程，改善提升公路技术状况。结合全国自然灾害综合风险普查，实施干线公路灾害防治工程，提高公路防灾减灾抗灾能力。强化应急体系建设，完善应急物资储备，深化部门联动工作机制，提升公路应急处置水平。

二是坚持科学耐久，维护路网良好技术状况。加快构建公路养护科学决策体系，形成更加智慧、更加精准的养护决策模型和工作机制。持续开展公路长期性能研究，加快形成公路主动养护技术体系。强化养护工程设计，加强检验评定，保证公路技术状况处于良好状态。

三是突出绿色低碳，促进资源集约节约利用。牢固树立生态优先理念，加强节能减排和生态功能恢复。大力推进废旧路面材料等再生利用。鼓励服务区开展节能环保升级改造，加快推进充（换）电设施等新能源设施建设。

四是强化智慧创新，推动公路数字化转型。加大新一代信息技术与公路基础设施的融合发展。研制推广基于人工智能的自动化巡查、基于物联网的养护工程质量管理等养护智能化应用。持续完善路网运行监测体系，推动路网运行感知、交调等设施与公路基础设施建设改造同步规划、同步实施，提升监管和服务效能。

五是聚焦优质高效，提高公路运行服务水平。强化路网疏堵保畅，确保骨干网“大动脉”和普通公路特别是农村公路“微循环”的畅通高效。持续加强联网收费系统优化升级，提升ETC服务便利化水平。积极探索非现场执法，加大信用治超力度。推动公路服务区设施提档升级，提升服务区服务品质和公众体验。研究推广预约通行、定制出行、点单式服务等服务新模式，为用户提供精准化、高品质出行服务。

有效推进目标任务落地实施

对于《纲要》提出的一系列发展目标，交通运输部将采取哪些措施确保顺利实现呢？对此，周荣峰表示，为有效推进“十四五”目标任务的落地实施，《纲要》主要强化以下五方面的措施：

一是加强制度建设。完善公路养护管理相关的法律法规制度，制（修）订《超限运输车辆行驶管理规定》等文件，研究制定公路养护科学决策、公路隧道高质量发展等指导意见，健全公路养护管理标准规范和技术指南等，构建公路养护管理的长效工作机制，并积极推动落地实施。

二是加强基础理论研究和技术创新。持续开展公路使用性能分析研究，强化实践总结和理论提升，构建符合我国实际的公路养护理论体系。发挥科技创新平台作用，强化关键技术攻坚，研发公路桥隧和交安设施自动化快速检测装备、无人化养护施工装备，推动养护技术进步。

三是加强资金保障。落实中央与地方财政事权和支出责任划分的工作要求，推动各地履行公路领域支出责任。落实用好“以奖代补”资金政策，研究进一步拓宽养护资金来源渠道，建立养护管理资金投入增长机制。预判研究公路领域能源结构调整、消费市场结构调整的趋势和规律，提前开展养护资金储备政策研究，保证养护资金来源的稳定性和可持续性。

四是加强基层基础基本功建设。持续加强人才队伍建设，打造素质优良的基层养护队伍。完善养护管理基层治理体系，补齐发展短板，夯实公路养护管理工作基础。提升养护管理综合能力，加强科技、信息支撑保障能力建设，强化推动高质量发展的基本功。

五是加强示范引领。推动公路安全精品路创建，继续开展“四好农村路”全国示范创建，指导各地充分发挥基层首创精神，加强差异化探索，总结形成更多可复制、可推广的制度创新和工程实践成果。加强新闻宣传，凝聚社会共识，为“十四五”公路养护管理发展创造良好氛围。

(责编：孙红丽、高雷)