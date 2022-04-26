人民网北京4月26日电 （记者王连香）为进一步科学规范做好公路服务区和收费站疫情防控工作，根据当前疫情形势的发展，日前，交通运输部修订印发了《公路服务区和收费站新冠肺炎疫情防控工作指南》（第五版）（以下简称《工作指南》），进一步明确了高速公路服务区和收费站关停关闭、公路防疫检查点设置、通行服务保障、信息公开发布等要求。

《工作指南》要求，省级交通运输主管部门应指导公路管理机构、收费公路和服务区经营管理单位，坚持从严从紧原则，完善应急响应机制，分类分级制定防控方案及应急预案，配齐防疫物资，做好应急演练，加强值班值守，及时报送信息，坚决守住疫情防控各个关口，扎实做好公路服务区和收费站疫情防控工作。

一是保持高速公路正常运行服务。严禁擅自阻断或关闭高速公路、普通公路，不得擅自关停关闭高速公路服务区和收费站。高速公路服务区因出现确诊或密接人员等情况确需关停的，应报经省级联防联控机制批准后方可实施；收费站因出现确诊或密接人员等情况确需关闭的，应由县级以上联防联控机制报经上一级联防联控机制批准后方可实施。

二是加强信息发布。服务区和收费站关停关闭的，要提前向社会发布，并及时发布绕行路线等相关信息。省级交通运输主管部门应于每天上午9时前，通过政府门户网站、政务微信公众号、报刊等多种渠道，公示本辖区服务区和收费站关停关闭情况。

三是服务区和收费站关停关闭后，要积极配合有关部门，尽快完成人员隔离、精准流调、快速处置、全面终末消毒等工作，经属地联防联控机制验收合格后，立即恢复运行。

四是规范公路防疫检查点设置。在省级联防联控机制统筹安排下，积极配合属地公安、卫生健康等部门，科学合理设置公路防疫检查点，严禁在普通公路同一区段同一方向设置2个（含）以上防疫检查点，严禁在高速公路主线和服务区设置防疫检查点，严禁防控措施简单化、“一刀切”。

五是配合卫生健康等部门，在公路防疫检查点就近配套设置充足的核酸与抗原检测点，在车流量较大的高速公路服务区加密设置核酸检测点。

六是严格落实人员、物品、环境“三同防”要求，阻断五类病毒传播途径：公共接触部位随时消毒，阻断公共接触物交叉传播；在流水条件下按照“七步法”勤洗手，阻断手的传播；关键岗位员工佩戴护目镜、防护镜，阻断眼、口鼻传播；接触钱款、票据员工佩戴手套并随时洗手消毒，阻断钱款、票据传播；全员佩戴口罩，全力避免人员聚集，公共场所开窗通风，阻断飞沫传播。

七是通过广播、视频、海报等多种方式，开展卫生防护知识宣传，引导司乘人员提高防护意识，落实好戴口罩、手卫生、“一米线”等防护措施。及时发布本区域公路防疫检查点设置情况和检测要求，引导公众做好自身防护，带齐查验资料，合理安排出行。

八是健全完善定期通报制度，加强对各地市防疫检查点设置、服务区和收费站关停关闭、公路拥堵缓行、通行服务保障政策执行等情况监测和明察暗访，及时发现公路交通疫情防控和服务保障工作中的薄弱环节，督促相关单位认真整改落实。

(责编：王连香、高雷)