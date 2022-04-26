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业界：地下式污水处理厂助力新基建实现绿色转型发展

2022年04月26日11:26 | 来源：人民网
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人民网北京4月26日电 （记者余璐）伴随国家生态文明建设与城镇化脚步的加快，地下式污水处理厂应运而生。污水处理厂为何向地下生长？对推进生态文明建设发挥什么作用？近日，由清华大学出版社出版的《地下再生水厂览胜》对国内外百余项典型工程案例进行了系统梳理解读。

专家表示，近年来，我国污水处理厂的建设取得举世瞩目的成绩。目前，我国已建成5000多个大型污水处理厂，日处理能力将近2亿立方米。尽管如此，污水处理行业依旧存在诸多难题，例如污水厂占地面积大、邻避效应严重、出水标准和水资源利用率低等。

专家指出，秉承生态文明理念，通过改变原有污水厂功能形态，地下式污水处理厂可以统筹兼顾社区、环境和土地等要素，将污水处理与提供生态景观、休闲娱乐、科普教育、科技研发、湿地绿化等公共服务有机融合，地上地下统筹规划，改善周边环境质量。

清华大学教授王凯军表示，我国已经成为近年来拥有地下再生水厂实践案例最多的国家。污水处理厂从地上到地下，是污水处理建设模式、技术发展的关键一步。《地下再生水厂览胜》作为首部全球地下再生水厂案例集，将为水环境治理行业的发展提供有效的经验借鉴。

王凯军谈到，总体来看，把污水处理厂放到地下只是第一步，未来解决第二步、第三步乃至第N步的问题，还需要国家、社会和企业长期的坚持投入。污水处理厂是无边界的，它迎合时代需求，发挥社会服务、生产服务、自然服务的功能，是水环境治理行业为生态文明价值实现提供的创新与贡献。

“地下式污水处理厂助力新基建实现绿色转型发展。”中国水环境集团董事长侯锋表示，通过分布式下沉再生水生态系统创新技术体系，一改全世界城镇污水百年来当作污染物进行收集处理排放的模式，将其作为城镇稳定的水资源，科学的收集处理和资源化利用，打造了一批地下再生水厂技术、模式的创新实践典范，将对国家绿色新基建和城镇绿色高质量发展发挥重要作用。

(责编：孙红丽、高雷)

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