财政部：一季度国有企业营业总收入同比增长12.9%
2022年04月26日18:05 | 来源：人民网
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人民网北京4月26日电 （记者王震）财政部26日公布数据显示，一季度全国国有企业营业总收入186044.7亿元，同比增长12.9%；国有企业主要效益指标稳定增长，实现平稳开局。
具体来看，1-3月，中央企业107524.3亿元，同比增长14.1%；地方国有企业78520.4亿元，同比增长11.4%。利润方面，1-3月，国有企业利润总额10187.4亿元，同比增长7.0%；其中中央企业7784.6亿元，同比增长11.7%；地方国有企业2402.8亿元，同比下降5.9%。
数据显示，1-3月，国有企业应交税费15609.2亿元，同比增长15.2%；3月末，国有企业资产负债率64.3%，上升0.1个百分点。
(责编：王震、高雷)
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