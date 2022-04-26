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一季度交通运输经济运行总体实现平稳开局 货运量达112.9亿吨

2022年04月26日11:30 | 来源：人民网
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人民网北京4月26日电 （记者王连香）“一季度交通运输经济运行总体实现平稳开局，为稳定经济大盘、保持经济运行在合理区间提供了重要的交通运输支撑。”4月26日，交通运输部综合规划司副司长王松波在交通运输部4月份例行新闻发布会上表示。

王松波介绍，一季度交通运输经济运行情况主要呈现四大特点。一是客运受疫情影响低位运行，一季度完成营业性客运量15.4亿人次，同比下降22.5%。全国36个中心城市完成客运量109.1亿人次，同比下降10.7%。高速公路小客车出行量为46.3亿人次，同比下降13.4%左右。

二是货运总体平稳，累计保持增长。一季度完成营业性货运量112.9亿吨，同比增长1.5%，增速与去年四季度基本持平。其中公路完成81.5亿吨，同比增长0.4%；水路完成19.3亿吨，同比增长5.2%。

三是港口内外贸走势差异明显。一季度完成港口货物吞吐量36.3亿吨，同比增长1.6%。其中，内贸吞吐量同比增长4.6%；外贸吞吐量同比下降4.7%，主要受煤炭、原油、铁矿石等大宗物资进口减少影响。

四是交通固定资产投资高位运行。一季度完成交通固定资产投资6360亿元，同比增长9.8%、增速较去年四季度加快1个百分点，有效支撑宏观经济稳增长。其中，公路完成投资4810亿元，同比增长11.8%；水路完成投资310亿元，同比增长5.4%。

(责编：王连香、高雷)

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