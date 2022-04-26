人民网北京4月26日电 （记者乔雪峰）3月以来，由于各地相继发生疫情，防控措施逐渐趋严，我国物流保通保畅工作备受各方面关注。随后，党中央、国务院作出重要部署，国务院联防联控机制先后印发紧急通知，部署了一系列重要举措。如今，各项决策部署有序落地后成效如何？后期还将有哪些举措？

4月26日，交通运输部政策研究室副主任、新闻发言人舒驰表示，相比4月初，当前全国干线公路大动脉基本打通，运力运量指标持续向好，上海等重点地区物流保通保畅逐步好转，过度防控问题整改取得初步成效，重点物资运输保障持续加强，全国物流不通畅的问题逐步改善。

据舒驰介绍，从全国物流保通保畅运行数据来看，4月25日，全国货运物流继续保持恢复态势，总体平稳有序。其中，铁路运输货物1112万吨，环比减少0.09%；全国高速公路货车通行量719.64万辆，环比上升7.72%；全国重点港口完成货物吞吐量3264.4万吨，环比下降6.7%，完成集装箱吞吐量72.5万标箱，环比下降0.1%；民航保障货运航班618班，环比下降6.4%；邮政快递揽收2.96亿件，环比上升5.7%，投递2.86亿件，环比上升1.8%。

在服务区、收费站关停方面，截至4月25日24时，全国共关闭高速公路收费站8个，占比0.07%，较前日减少2个。全国共关停服务区32个，占比0.48%，较前日增加3个。北京、天津、山西等23个省（区、市）已无临时关闭（关停）的高速公路收费站和服务区。

在通行证办理方面，截至4月25日，天津、河北、上海、江苏、浙江、福建等22个省份已启动全国统一式样的重点物资运输车辆通行证。重点物资运输保障明显改善，上海港集卡通行证稳步实施。

舒驰表示，下一步，针对当前物流保通保畅仍然存在的问题，交通运输部将持续重点做好以下几方面工作：一要在保障交通网络畅通上持续发力，确保高速公路服务区和收费站应开尽开，同时推动规范设置防疫检查点。

二要在实施精准管控上持续发力，避免粗放管控，禁止重复核酸检测，落实“即采即走即追”制度，便利解码申诉服务。

三要在支撑区域经济运行上持续发力。围绕长三角、珠三角、京津冀等重点区域，全力畅通交通大动脉和物流微循环，加强重点物资运输保障。

四要在提升物流配送效率上持续发力，加强城乡配送和邮政快递保通保畅工作，强化末端配送，保障运输“最后一公里”和“最后一百米”，严防网络阻断造成邮件快件积压。

五要在从严做好物流领域疫情防控上持续发力，加强常态化防控，严防疫情外溢。此外，还要强化跟踪督办，进一步做好重点企业供需对接、关心关爱从业人员等工作，上下联动、齐心协力落实好物流保通保畅各项任务。

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