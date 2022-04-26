原标题：第22个世界知识产权日 酷狗近2500件专利申请打造“音乐新世界”

第二十二个世界知识产权日来临之际，中国专利奖评审办公室发布《第二十三届中国专利奖评审结果公示》结束。其中，酷狗音乐发明专利《音频文件的重录方法及装置》荣获中国专利优秀奖，是此次中国专利奖评选中针对用户K歌场景的获奖专利。

中国专利奖由中国国家知识产权局和世界知识产权组织共同主办的，是中国对授予专利权的发明创造给予奖励的政府部门奖，其所获奖项得到联合国世界知识产权组织（WIPO）的认可。截至目前，酷狗音乐共获得国家级专利奖项3个，省级专利奖项1个。

这次获奖的《音频文件的重录方法及装置》此前曾获得广东省第八届专利银奖，其主要应用于酷狗K歌的“片段重唱”功能，可以让用户在K歌录制音乐时，减少录制次数，提前进入K歌状态，输出的音频文件基本感知不到剪辑、拼接痕迹，听感效果更佳。

“用户在使用K歌功能时，需要重新录制的部分可能仅是一句话或几个词，如果对整首音乐多次重录，不仅占用手机资源，还会由于气息、与麦克风的距离、音色等控制上的不同，导致采集声音不一，剪辑后有明显的拼接痕迹。”酷狗相关工作人员表示，酷狗对音频重录功能更新迭代，帮助用户减少不必要的多次录制，让整首录制音乐衔接更平滑。该功能在提升用户K歌录制体验的同时，也满足了大家享受听歌娱乐、提升听感品质等多种需求。

此前，《一种音频文件的旋律提取发放及旋律识别系统》曾获得第十九届中国专利优秀奖。此项专利被应用到听歌识曲场景，能够准确地识别音频文件的身份，并且对音频文件的识别具有较高的速度。关于酷狗音乐APP的“听歌识曲”功能，采用酷狗自主研发的识别算法，在安静环境下能做到一般3秒以内，最快0.8秒，就能根据音频片段识别出对应的歌曲名，并精准显示相应歌词。在此基础上，酷狗还继续研发出了相关的迭代产品“哼唱识别”“连续识曲”，以及针对短视频音乐识别发布的软件“浮浮雷达”。

近年来，酷狗作为国家知识产权示范企业，在知识产权工作方面积极响应国家知识产权强国建设号召，培育高质量、高价值专利组合，积极推动国家的文娱产业可持续性发展；并持续推动专利转化，将其变为娱乐生活中简单易用的产品，为广大用户提供高质量的音乐享受。

目前，酷狗拥有的多项专利已投入到产品运用中，例如“音乐推”面向平台音乐人，实现将音乐人发表的新歌与同类型热歌绑定推广，提高推歌的精准度；酷狗降噪耳机，搭载了耳道通话降噪专利，即便在嘈杂的环境中通话，也能让对方清楚听到谈话内容等。

据了解，截至2022年3月底，酷狗音乐国内专利申请总数达到2494件，国内专利授权总数达到1697件，其中发明专利申请和授权数分别为1444件和696件。专利布局覆盖音频识别、提取、音效、歌声合成、多音轨等音频处理技术，也涵盖了音视频直播、智能硬件IOT等多个领域。与此同时，酷狗相关专利的创造性得到了国际上多个国家的认可，获得日本、韩国、美国、欧专局的认证，在国际上具备技术原创性及重要性。

(责编：曹淼、李源)