原标题：知产新青年成长计划启动 校企联动培养复合型人才

4月26日世界知识产权日当天，中国人民大学法学院（知产联合教研基地）和阿里巴巴打假联盟（AACA）正式宣布启动“知产新青年成长计划”。该计划旨在通过发挥高校和平台等各方资源优势，通过一系列非营利项目运营，助力高校学生有更多机会参与一线知产实践，促进高校知产人才培养真正实现产、学、研一体化融合，为数字经济培养更多的复合型知产青年人才。

阿里巴巴知识产权研究中心主任王旭明介绍称，“知产新青年成长计划”主要包括三个方面内容。首先是“助新知”，通过邀请资深IP专家进校园讲授实务课程，帮助学生了解知产领域前沿议题，打破理论知识与实际情况脱钩的壁垒；其次是“助科研”，将知产领域热点、难点和趋势性典型案例分享给学界，支持知产领域课题研究与理论建设；最后是“助实践”，发挥平台优势，对接校企需求，拓展知产人才的社会实践渠道，帮助行业培养更多复合型知产新青年人才。

中国人民大学法学院院长黄文艺表示，学校高度重视知识产权人才培养工作，该校法学院也是国内最早设立知识产权教学与研究机构的学院。为适应新时代教育发展需要，人民大学法学院和其他兄弟院校携手阿里巴巴等企业，共同推出“知产新青年成长计划”，是希望为更多知产领域学生提供理论与实践相结合，校园与企业共发展的良好平台，让学生有更多施展才华的通道。

“每一次科技革命和商业模式创新，都会对知识产权法提出巨大挑战，并需要知识产权法作出回应，而回应的前提是要先了解实践中的最新发展，这些内容，学生在课堂上学不到，大学教授也未必都知道，只有深入产业一线，才能够知晓和掌握，并最终作出准确客观的回应。”中国人民大学法学院教授万勇称，要成为一名优秀的知识产权青年人才，就要做到既能仰望星空，也能脚踏实地。“仰望星空”就是要打好扎实的理论基础，树立远大的理想目标，“脚踏实地”就是要立足当下，接地气地了解一线实践。

除中国人民大学外，首批加入“知产新青年成长计划”的院校，还包括复旦大学和中国政法大学等多家知名高校，参与合作的企业则包括12家阿里巴巴打假联盟（AACA）成员。其中，包括阿里在内的8家企业率先给这些高校学生提供了多个知产领域的实习与就业岗位。

(责编：曹淼、李源)