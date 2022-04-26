人民网北京4月26日电 （记者王仁宏）第二轮第六批中央生态环境保护督察组对第三批5个典型案例进行集中公开通报。

据悉，第二轮第六批中央生态环境保护督察组深入一线、深入现场，查实了一批突出生态环境问题，核实了一批不作为、慢作为，不担当、不碰硬，甚至敷衍应对、弄虚作假等形式主义、官僚主义问题。

污泥含有害物质，未经有效处理处置极易造成二次污染。督察组督察河北省发现，邢台、唐山、衡水枣强等地部分企业长期违规处置污泥，环境风险隐患突出。河北省有关部门对污泥无害化处置缺乏统筹。邢台、唐山、枣强等市县对污泥处置监管责任缺失，不作为、慢作为问题突出，任由非法处置污泥问题长期存在。通报指出，河北省“十三五”规划目标新增污泥无害化处置规模3132吨/日，实际新增1824吨/日。2021年，河北省日平均处置污泥约8600吨，其中依托生活垃圾填埋场的处置量约占26%。

督察组督察江苏省发现，淮安市部分区县污水收集处理不到位，2021年淮安市城市生活污水集中收集率为44%，生活污水直排、溢流现象多发，水环境问题突出。此外，由于区域污水收集处理不到位，河流两岸环境整治力度不够，大量污水垃圾在排涝泵站和涵闸上游蓄积，淮安市国省考断面上游支流支浜水质较差。2022年3月，当地有关部门对国省考断面上游10公里范围内排涝泵站和涵闸拦蓄水体监测显示，76个采样点位中Ⅴ类、劣Ⅴ类占比达21%。汛期大量污水随雨水下河，严重影响下游水质。

内蒙古黄岗梁国家森林公园成立于1996年8月。有关规定明确，禁止在森林公园毁林开垦和毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为。《关于进一步加强国家级森林公园管理的通知》明确，国家级森林公园内禁止开展开矿、开垦、挖沙、采石、取土以及商业性探矿勘查活动。督察组督察内蒙古自治区发现，黄岗梁铁矿区两家企业在黄岗梁国家森林公园内建有7个采区、7家选矿厂、4座尾矿库及相关辅助工程，每年采选铁矿及其它伴生矿合计约340万吨。经核实，两家采矿企业的3个采矿权均未落实国家森林公园管理有关规定，长期违规开采，矿区面积合计为24.97平方公里。

督察组督察西藏自治区发现，西藏空港新区不作为、慢作为，多年未建设生活污水处理设施及配套管网，放任生活污水长期直排，严重污染环境，群众反映强烈。在空港新区管委会办公楼前，就有一处污水大量汇集、黑臭明显的直排口。通报指出，空港新区生态环境保护责任意识不强、群众观念淡薄，推进污水收集处理设施建设不力，监管缺失，敷衍整改，放任污水直排问题长期存在。

督察组督察新疆维吾尔自治区和新疆生产建设兵团发现，伊宁县、伊吾县、奎屯市等地盲目上马项目，淘汰落后产能工作不力，违规产能监管不严不实。其中，新疆一些地方近年来以重油加工或沥青加工的名义违规建设了多个属于淘汰类的炼油项目。通报指出，伊宁县、伊吾县、奎屯市、和静县等地生态优先、绿色发展理念树得不牢，默许纵容甚至推动违规建设和生产行为；有关部门监管不严，履职不力，失职失责问题突出。

对于上述案例，督察组将进一步调查核实有关情况，并按要求做好后续督察工作。

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