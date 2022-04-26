人民网北京4月26日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为创新汽车销售登记服务模式，更加便利群众企业办事，更好促进汽车产业高质量发展，公安部、工业和信息化部联合组织开展小客车注册登记预查验试点工作。

据介绍，2022年5月底前，两部委将在10个城市、11家汽车生产企业试点实施国产小客车注册登记生产企业预查验，由汽车生产企业在新车出厂时协助查验车辆，与管理部门共享机动车信息，群众办理注册登记时免予交验机动车。积极推行互联网登记服务新模式，实现网上售车、网上选号、网上登记，牌证邮寄送达，便利群众快捷上牌，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

下一步，两部委将加强监督管理，不断建立健全工作机制，指导督促试点城市和企业落实各项工作要求，积极稳妥推进预查验试点工作。在此次试点工作基础上，适时扩大试点范围，加快推广应用。

图片来源：工业和信息化部装备工业一司

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