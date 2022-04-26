人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

便利快捷上牌！两部委开展小客车注册登记预查验试点工作

2022年04月26日15:17 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月26日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为创新汽车销售登记服务模式，更加便利群众企业办事，更好促进汽车产业高质量发展，公安部、工业和信息化部联合组织开展小客车注册登记预查验试点工作。

据介绍，2022年5月底前，两部委将在10个城市、11家汽车生产企业试点实施国产小客车注册登记生产企业预查验，由汽车生产企业在新车出厂时协助查验车辆，与管理部门共享机动车信息，群众办理注册登记时免予交验机动车。积极推行互联网登记服务新模式，实现网上售车、网上选号、网上登记，牌证邮寄送达，便利群众快捷上牌，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

下一步，两部委将加强监督管理，不断建立健全工作机制，指导督促试点城市和企业落实各项工作要求，积极稳妥推进预查验试点工作。在此次试点工作基础上，适时扩大试点范围，加快推广应用。

图片来源：工业和信息化部装备工业一司

(责编：申佳平、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
便利快捷上牌！两部委开展小客车注册登记预查验试点工作
　　人民网北京4月26日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为创新汽车销售登记服务模式，更加便利群众企业办事，更好促进汽车产业高质量发展，公安部、工业和信息化部联合组织开展小客车注册登记预查验试点工作。 据介绍，2022年5月底前，两部委将在10个城市、11家汽车生产企业试点实施国产小客车注册登记生产企业预查验，由汽车生产企业在新车出厂时协助查验车辆，与管理部门共享机动车信息，群众办理注册登记时免予交验机动车。…
生活污水直排、落后产能淘汰不力……中央生态环保督察集中通报5起典型案例
　　人民网北京4月26日电 （记者王仁宏）第二轮第六批中央生态环境保护督察组对第三批5个典型案例进行集中公开通报。 据悉，第二轮第六批中央生态环境保护督察组深入一线、深入现场，查实了一批突出生态环境问题，核实了一批不作为、慢作为，不担当、不碰硬，甚至敷衍应对、弄虚作假等形式主义、官僚主义问题。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部