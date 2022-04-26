原标题：创新赋能知识产权高质量发展

工作亮点

●西班牙巴塞罗那2022世界移动通信大会上，高通公司推出了骁龙X70调制解调器及射频系统、Wi-Fi 7商用解决方案、汽车数字底盘等多项全新技术

● 2020年7月，高通公司联合20余家中国企业发起了“5G物联网创新计划”，持续将最新的5G技术扩展至物联网细分领域

● 2021年10月，高通公司与无锡市政府达成战略合作，加快5G物联网应用落地

“在今年3月闭幕的西班牙巴塞罗那2022世界移动通信大会上，我们推出了骁龙X70调制解调器及射频系统、Wi-Fi 7商用解决方案、汽车数字底盘等多项全新技术。”高通公司全球高级副总裁、技术许可业务中国区总经理钱堃在接受中国知识产权报记者采访时介绍，近年来，高通公司一直致力于为中国和全球的合作伙伴提供先进的技术和解决方案，公司在2022世界移动通信大会上推出的多项全新技术正是公司多年持续加大研发投入的成果。

“中国知识产权保护环境的持续向好，让我们更有信心在中国继续我们的各种投入，加强技术研发。公司与中国生态伙伴的合作已扩展到智能手机、集成电路、软件、汽车、物联网等众多领域，中国已成为高通公司全球最大的市场和‘创新基地’之一。高通公司希望以创新赋能中国合作伙伴，不断做大中国的‘朋友圈’。”钱堃表示。

创新产品备受关注

每年的世界移动通信大会都是通信厂商展示新技术和“黑科技”产品的舞台。今年大会上，高通公司同样发布了一系列新技术和技术解决方案。

钱堃介绍，在2022世界移动通信大会上，高通公司推出了骁龙X70调制解调器及射频系统，该系统搭载了全球首个5G AI处理器，有助于为用户带来更好的体验，实现行业领先的性能和体验。此外，高通公司还发布了“高通FastConnect 7800连接系统”，这是全球首个Wi-Fi 7商用解决方案。

为了推动智能网联汽车的进一步发展，在2022世界移动通信大会上，高通公司还推出了骁龙数字底盘网联汽车技术。目前，全球已有超过1.5亿辆汽车采用了高通汽车无线解决方案，超过25家汽车厂商采用了骁龙座舱平台。

“在无线通信等领域，高通致力于成为生态系统的最佳技术合作伙伴，助力众多行业实现全新变革性增长。”钱堃表示，过去20多年来，高通公司一直非常注重加强与中国企业的紧密合作，支持中国企业在国内和全球的业务发展。比如，2018年，高通公司与中国领先的终端厂商宣布启动“5G领航计划”，旨在支持中国厂商在全球推出首批5G终端。该计划启动以来，中国前五大厂商在全球市场的份额增长超过三分之一，品牌知名度和美誉度也得到进一步提升。

在物联网领域，高通公司联合20余家中国企业于2020年7月发起了“5G物联网创新计划”，持续将最新的5G技术扩展至物联网细分领域。2021年10月，高通公司与无锡市政府达成战略合作，加快5G物联网应用落地。

“高通公司不仅仅将中国视为一个市场，而是把中国看作是建立强有力合作伙伴关系的机遇，通过持续的研发投入，致力于为中国和全球的合作伙伴们提供先进的技术和解决方案，助力其在全球市场锐意创新，实现增长。”钱堃表示。

“朋友圈”越做越大

以创新促合作伙伴创新，多年来，高通公司与中国产业生态系统保持着长期合作关系，其在中国的“朋友圈”越来越大。在钱堃看来，这主要得益于中国逐步强化的知识产权保护力度和日趋向好的营商环境。

保护知识产权就是保护创新。近年来，中国政府不断加大知识产权保护力度，尤其是2021年以来，《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》相继印发，对未来十五年知识产权工作擘画发展蓝图。除此之外，今年全国两会再度对知识产权工作作出部署，《政府工作报告》指出，加强知识产权保护和运用。

“中国政府的系列举措再次清晰表明了中国已充分认识到建立完善的知识产权体系的重要性，从过去若干年来中国在知识产权保护领域做出的努力，以及整个中国产业生态系统的发展中，也能够充分地看到这一点，这有助于持续推进知识产权高质量发展。”钱堃表示，高通公司是一家致力于技术研发的企业，知识产权是公司的生命线和核心竞争力。和众多国内外公司一样，高通公司在中国不断加强知识产权保护、促进创新和经济转型战略规划落地的过程中受益匪浅，也使得高通公司在中国市场的投入越来越多，合作伙伴也越来越多。

钱堃表示：“未来，高通公司将持续支持中国合作伙伴的创新发展，在中国市场继续我们的各种投入，继续加强我们的研发，为合作伙伴提供全面的技术和解决方案，并助力他们在全球开展创新并发展壮大。”（记者 冯飞）

(责编：曹淼、李源)