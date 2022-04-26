原标题：京东发布30项扶持举措 助力商家开店成本节省2亿元 为中小商家纾困减负

受疫情影响，不少中小企业面临生产经营成本上升、订单不足、回款难等挑战。鉴于当前的复杂形势，为中小商家纾困减负成为重中之重。

4月26日，2022年京东618商家大会通过直播形式召开，正式发布了30项“三减三优”商家扶持举措，即通过“减少成本、减少考核、减少风险、优化规则、优化效率、优化服务”，希望最大限度为中小商家减压释负。

京东零售CEO辛利军表示：“今年京东618将给商家构建一个更加健康、开放、有序的开放生态，为数十万商家提供持续发展的机会。同时，京东将重点关注中小商家，通过一系列降本增效举措减轻疫情对中小商家的影响，帮助他们在京东618的投入产出比至少提升20%。京东希望携手中小商家积极发挥价值，共同稳住中小商家产业链上下游超千万人就业。”

据悉，今年京东618分为“预售期”“开门红”“场景期”“高潮期”四个时期，并将通过爆品、利益点等打造每日“晚8点”活动高峰。同时，618期间还将为商家提供跨店满减、超级秒杀、超级百亿补贴等更多营销玩法。即日起至5月18日，满足招商规则的优质商家和商品即可报名参与京东618。

构建新生态：京东APP11.0版本将上线 流量规则迎来重大改变

在京东，自营和第三方商家两种不同模式共同发展，贡献着各自的价值。得益于京东“开放生态”不断优化，过去五年京东销售的商品种类扩充了83%，新品牌增加了40%。为了持续打造新生态，京东APP11.0版本将在今年618之前上线，首页搜索、营销、推荐、广告等流量规则也将迎来升级。届时，商家将看到更简单、透明、统一的运营规则，获得更清晰的运营方向，让中小型店铺得到更多流量支持。

“我们还将通过升级店铺分层与权益规则、优化店铺星级流量规则、拓展京东好店权益体系，给予优质店铺更多样化的资源池匹配，支持商家更好地成长。同时，京东也持续为商家经营提供稳定可靠的保障，尤其在618期间加强商家入驻、商品价格、订单、售后退换货等多环节的风险防控保障。”京东集团副总裁、京东零售平台生态部负责人孔祥莹在商家大会上表示。

打造新体验：全面提升服务能力 售后服务时长缩短50%

“商家不是招来的，是服务出来的，商家来京东做生意，我们对商家的服务满意度一定最终会体现在用户对京东的满意度上。京东给商家带来的新体验同样也是‘多、快、好、省’。”辛利军表示。

今年618期间，京东将面向商家推出多种新服务和新产品，希望给商家创造最好的经营体验，同时帮助商家给用户带来最好的购物体验。目前，京东已为商家推出“免费上门取退”服务产品，今年618期间还会提供“免费上门换新”“上门维修”“上门送装”等一系列上门服务能力，相关服务能力还能带动店铺的流量增长和风向标提升。商家还可以通过开通运费险、价格保护、极速审核、闪电退款等服务工具，提升用户购物体验及满意度，同时也能减少客服咨询量及纠纷。其中，小件运费险在京东618期间最低每单只要1分钱。

近两年，京东不断优化售后服务产品，通过闪电退款和极速审核将整体商家售后服务时长降低了28.25小时。2022年1月，商家售后服务时长相比2020年1月缩短50%。

开启新增长：节省2亿元开店成本 超1.1万个店铺成交额增长超10倍

今年618期间，京东对商家推出诸多降本增效举措，促进销量快速增长。在降低成本方面，今年以来，京东已针对25个一级类目推出“三费”优惠政策，即平台使用费返还、保证金降低、技术服务费返还，部分类目的新商家技术服务费最高100%返还，店铺质保金最高降低80%，平台使用费最高返还半年，今年以来已为商家节省超2亿元开店成本。此外，京东还推出保证金保险产品，为新商家缓解入驻时的资金压力。

对中小商家来说，可以抓住免费的虚拟主播直播机遇实现快速增长。从4月1日至6月30日，京东支持小微商家0成本开通虚拟主播直播，商家不仅可以获得免费的频道资源，还能享受降扣政策，将为开播商家节省数千万元直播成本。

今年京东618期间，“京小贷”还为商家提供了超20亿大促专项贷款额度，使用“京小贷”的新商家还可获得最低5折信用贷利率优惠及10天提前收款免息优惠，老商家可享受低至6.5折的利率优惠；此外，还有“提前收款”产品息费减免政策，预计为商家节约息费超3000万。

在提升效率方面，京东为中小企业定制了极简版操作系统，推出了新商家工作台，提升近40%的发品时效。近期，京东还将继续升级迭代各类运营工具，支持商家在京东更高效便捷地做生意。

如今，第三方商家的产品和服务受到越来越多消费者认可，京东商家生态愈发繁荣。今年前3个月，线上第三方商家在京东的交易十分红火，超过11000个店铺日均成交额同比增长大于10倍；今年1月至3月，面向优质个体工商户推出的“京东小店”每月新增数量环比增长5到6倍。

京东集团发布的2021年第四季度财报显示，去年第四季度，京东零售第三方商家新增数量超过了前三季度总和，商家新增数量排名前三的是居家、时尚、食品酒水品类。

“京东商家生态的每一步成长都离不开商家朋友的信任与支持。京东作为新型实体企业，将继续发挥在供应链、产业链和数字技术方面的增长效能，帮助中小商家减负增效，实现快速成长，带动全国商家、农户、店主就业，推动实体经济高质量发展。”孔祥莹表示。

(责编：曹淼、李源)