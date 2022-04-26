人民网北京4月26日电 （记者杜燕飞）中国电力企业联合会 （以下简称中电联）25日发布的《2022年一季度全国电力供需形势分析预测报告》（以下简称《报告》）显示，一季度，全国电力系统安全稳定运行，电力供需总体平衡，为疫情防控和经济社会发展提供了电力保障。

《报告》显示，电力消费需求方面，一季度，全国全社会用电量2.04万亿千瓦时，同比增长5%，比2021年同期两年平均增速降低2个百分点，比2021年四季度同比增速提高1.7个百分点。

具体来看，第一产业用电量241亿千瓦时，同比增长12.6%；第二产业用电量1.32万亿千瓦时，同比增长3%；第三产业用电量3551亿千瓦时，同比增长6.2%；城乡居民生活用电量3417亿千瓦时，同比增长11.8%；中部地区用电量同比增长9.1%，增速领先于其他地区。

《报告》指出，电力生产供应方面，截至2022年3月底，全国全口径发电装机容量24亿千瓦，同比增长7.8%；一季度全国规模以上电厂发电量1.99万亿千瓦时，同比增长3.1%。

“从分类型投资、发电装机、发电量增速及结构变化等情况看，电力行业延续绿色低碳转型趋势。”中电联有关负责人表示，一季度，电力投资同比增长7.6%；非化石能源发电装机占总装机容量比重上升至47.6%，煤电装机比重降至46.1%；水电和太阳能发电量同比增速超过10%；水电和核电发电设备利用小时同比分别提高36、30小时；跨区输出电量同比下降0.7%，跨省输出电量同比增长0.5%；市场交易电量同比增长87.5%。

《报告》预计，2022年全年，受多种因素影响，电力消费增长存在一定的不确定性，预计上半年全社会用电量同比增长3.5%-4.5%，全年全社会用电量同比增长5%-6%。同时，2022年底非化石能源发电装机占总装机比重有望首次达到50%，全国电力供需总体平衡，迎峰度夏和迎峰度冬期间部分区域电力供需偏紧。

值得一提的是，当前，国际煤油气供应紧张，加大我国进口煤炭、天然气的难度，国内下游煤炭库存处于相对低位，电煤价格高位波动，迎峰度夏期间煤电和气电保供面临潜在风险。为此，《报告》建议，加强宏观调控，持续增加煤炭供应总量；加强政策干预，确保电煤价格落实到位；加大与运输部门的衔接，加快电煤夏储工作。

同时，近年来，第三产业和居民生活负荷快速增长影响，峰谷差不断加大。而常规电源装机增长放缓，叠加电力燃料价格高位，机组有效出力下降，对电力平衡带来压力。《报告》建议，推进应急备用和调峰电源建设，提升系统运行弹性；加强设备运维，释放输电通道和常规电源顶峰能力；挖掘需求侧调节能力，加强有序用电执行管控。

此外，近年来，跨省跨区输送电力对用电高峰的支持作用越来越大。随着电力供应结构的进一步调整，其重要性还将更加凸显。《报告》建议，加快全国电力市场体系建设；加快推动形成市场化电价体系，合理疏导产业链上游成本；逐步建立新能源参与电力市场竞争的价格机制。

(责编：郭思邈、高雷)