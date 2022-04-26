人民网北京4月26日电 （记者杜燕飞）“今年一季度钢铁行业运行总体平稳，实现了首季度的良好开局。”在中国钢铁工业协会（以下简称中钢协）25日召开的2022年第一季度信息发布会上，中钢协副会长兼秘书长屈秀丽表示，下一步，钢铁行业要以供需平衡为目标，加强行业自律，保持供给的弹性，在保供稳价的基础上，努力促进全行业实现稳定运行。

钢材产量方面，据国家统计局公布的数据，一季度，我国生铁产量2.01亿吨，同比下降11.0%；钢产量2.43 亿吨，同比下降10.5%；钢材产量3.12亿吨，同比下降5.9%。

钢铁进出口方面，据海关总署公布的数据，一季度，全国累计出口钢材1318万吨，同比下降25.5%；进口钢材322万吨，同比下降13.4％；进口铁矿石2.68亿吨，同比下降5.2%。

“虽然钢材进出口数量下降，但价格均有所上涨。一季度，我国钢材出口均价为1412美元/吨，同比上涨64.7%；进口均价为1488美元/吨，同比上涨30.2%。”屈秀丽说。

钢材价格方面，市场供需总体平衡，钢材价格小幅回升。据中钢协监测，一季度，国内市场钢材价格波动上行，中国钢材价格指数（CSPI）平均值为135.92点，同比上升4.38%。3月末，中国钢材价格指数为138.85点，环比上升2.14%，同比上升1.89%。

受此影响，据中钢协统计，一季度会员钢铁企业营业收入14993亿元，同比下降3.26%；实现利税829亿元，同比下降19.66%；利润总额553亿元，同比下降25.8%，环比呈逐月回升的趋势。

“目前，国际大宗商品市场波动较大，钢铁生产用铁矿石、炼焦煤、焦炭、废钢等原燃材料价格快速上涨，且持续处于高位，钢铁企业成本持续上升，提高经济效益难度增大。”屈秀丽表示，据中钢协监测，3月末，中国铁矿石价格指数（CIOPI）进口矿价格为158.39美元/吨，比年初上涨33.2%。一季度，炼焦煤、冶金焦、废钢平均市场价格分别为2813元/吨、3167元/吨、3665元/吨，同比分别上涨75.1%、27%、13.5%。

屈秀丽认为，今年3月份以来，国内新冠肺炎疫情呈现局部聚集和多点散发的态势，下游钢材需求启动较慢。下一阶段，在国家稳增长的目标下，随着新冠肺炎疫情形势的缓解和多重政策的发力，钢材需求将逐步释放，预计将会与去年持平。

谈及下一阶段重点工作，屈秀丽表示，钢铁行业要采取有效措施，确保实现“全年粗钢产量同比下降”的目标，跟踪国内外市场变化，以供需平衡为目标，加强行业自律，保持供给的弹性，在保供稳价的基础上，努力促进全行业实现稳定运行。站在产业链稳定可持续发展的战略高度，推进落实资源保障“基石计划”，推动国内新铁矿资源开发、境外新增权益铁矿、废钢资源回收利用等各项工作有序开展，提高钢铁工业资源保障能力。优化产品结构，提高产品性能，为下游行业转型升级提供强有力支持。

在绿色低碳发展方面，屈秀丽说，要支持企业推进超低排放、节能环保以及低碳技术改造，鼓励企业优化能源结构，提高能源利用效率。组织开展关键低碳冶金共性技术研究开发，突破低碳工艺技术瓶颈，推广绿色低碳工艺。推动全生命周期低碳绿色钢铁材料的研发与应用，推广绿色设计产品，引导下游产业用钢升级。推行电炉短流程炼钢工艺，提升废钢资源回收利用水平。

屈秀丽表示，要完善产学研用协同创新体系，围绕绿色低碳、智能制造两大发展主题，聚焦关键共性技术和卡脖子项目，鼓励以特殊钢关键材料为主的高端产品扩大生产、扩大市场；加强标准创新体系建设，积极推进行业智能制造，加快钢铁研发、制造、运营、管理和服务模式创新与智能化深度融合。同时，要针对市场形势变化、生产成本上升等，钢铁行业要不断深化对标挖潜工作，增强企业的竞争能力，推动行业高质量发展。

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