余璐

“雪龙”船和“雪龙2”船凯旋归来。自然资源部供图

人民网北京4月26日电 （记者余璐）记者从自然资源部获悉，中国第38次南极考察由“雪龙”船和“雪龙2”船共同执行考察任务，“雪龙2”船于2022年4月20日返回上海国内基地码头，行程3.1万余海里，“雪龙”船于2022年4月26日返回上海国内基地码头，行程3.3万余海里。

“雪龙2”船返回上海国内基地码头。自然资源部供图

中国第38次南极考察队于2021年11月5日出发，历时174天，顺利完成南极长城站、中山站物资补给和人员轮换任务，开展了站基多学科和近岸海洋业务化观测，对南大洋生态系统进行了调查，积极开展考察物资补给国际合作，取得了多项科研成果。

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