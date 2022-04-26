新华社北京4月26日电（记者李国利）神舟十三号载人飞船返回舱26日在京完成开舱。云南省政府、宁夏回族自治区政府、陕西榆林市政府、中国农业大学、北京林业大学、北京市农林科学院、中农发种业集团股份有限公司、航天育种产业创新联盟等单位搭载的作物种子，中国航天科技集团有限公司五院搭载的香港青少年绘画作品等顺利出舱。

载人航天工程立项实施至今，始终高度重视服务国计民生、提升综合效益。自神舟一号飞行任务开始，在历次任务中都搭载了具有科研价值或社会效益的公益项目，在带动科学研究、农业发展、产业升级和精准扶贫等方面发挥了积极作用。

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