人民网北京4月27日电 （记者王震）据证监会网站消息，证监会26日发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》（以下简称《意见》）提出，提高中长期资金占比，做好个人养老金投资公募基金政策落地工作，开发适配个人养老金长期投资的基金产品。

《意见》提出，支持公募主业突出、合规运营稳健、专业能力适配的基金管理公司设立子公司，专门从事公募REITs、股权投资、基金投资顾问、养老金融服务等业务，提升综合财富管理能力；开发适配个人养老金长期投资的基金产品，有效对接不同风险偏好资金需求；全面做好个人养老金投资公募基金信息平台上线工作，为行业参与养老第三支柱提供有力保障。

《意见》提出，提高中长期资金占比。做好个人养老金投资公募基金政策落地工作，指导行业机构稳妥做好产品、系统、投教等准备，鼓励行业机构开发各类具有锁定期、服务投资者生命周期的基金产品。积极参与各类养老金投资运营管理政策设计，推动配合有关部门出台养老金市场化、长期化投资政策，研究建立以个人账户为基础的多层次补充养老体系，支持更多优秀公募基金管理人参与养老金管理。持续推动保险、理财、信托等各类资管机构通过直接投资、委托投资、公募基金等形式提高权益投资实际占比，并实施长周期考核。推动基金管理人加大人力、资本、研究等资源投入，加强多资产配置和投研能力建设，切实提高中长期资金服务水平。

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