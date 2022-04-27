警方主导反诈剧本杀在北京上架 玩家“沉浸式”体验六种诈骗套路
“在座诸位都是诈骗老手或是骗子届的新秀，借此良机你们交流一下，分享下骗术经验与技巧。”“我擅长杀猪盘，就是放长线养‘猪’诈骗，这些‘猪’养得越久，骗到的钱越多。”
近日，在中国人民大学校园内的学生活动室，几名学生和北京市公安局海淀分局民警围坐在长桌两旁，各自面前摆着带有人物图片的剧本和一张白纸，通过角色扮演的方式，体验一部名为《王诈》的剧本杀。
这是由警方主导、剧本杀商户联合推广的反电信诈骗主题剧本，由北京市反诈中心指导，海淀区反诈中心、海淀派出所、中国人民大学、天火同人公司联合制作。剧本几经测试修改，于4月27日在美团平台北京地区百余家商户正式上架，并同步在北京97所高校发放超过700本。
北京警方表示，《王诈》故事本身结合真实案例，辅以相匹配标志物、卡牌等道具，让玩家能够迅速进入到角色里，随着剧情的推进，玩家之间斗智斗勇的同时，还知道如何快速识破常见的电信网络诈骗手段，从而加强自身的防范意识。此外，在同类题材常规的骗子、民警和受害者三角关系设定之余，《王诈》剧本杀还首次引进以美团反诈客服为原型的人工劝阻员角色，收获一众专业测评玩家好评。
北京市公安局海淀分局刑侦支队杨帆谈到，近年来，电信网络诈骗案件在刑事案件中的占比逐渐增多，他们对被骗群体的年龄特点进行分析，发现其中大多数为90后、00后。“我们又在海淀区部分高校进行走访时发现，剧本杀已逐渐成为年轻人特别是在校大学生经常选择的娱乐形式，所以决定将反诈宣传与剧本杀进行跨界融合。”
当下，剧本杀正处于高速发展阶段。据第三方行业报告预测，2022年中国剧本娱乐行业市场规模或将达到238.9亿元。《2021实体剧本杀消费洞察报告》显示，2021年上半年剧本杀消费者中超七成为30岁以下的年轻人群。
剧本娱乐行业一位资深从业人员说，作为新业态，行业在几年完成了传统行业十几年的发展历程，快速发展中确实伴随着一些杂音。但随着监管的规范、消费者审美的进化，以及从业者的不断汰换，未来剧本娱乐产业不仅将充满年轻的活力，也将更规范化、标准化，价值取向更健康正确、更具启发意义和能打动人的剧本，才能真正赢得市场。
譬如持续火爆的《孤城》《刀鞘》《兵临城下》《迷雾1921》等，都是深受年轻人欢迎的红色主题剧本。服务零售平台美团数据也显示，2022年第一季度，以上述剧本为代表的正能量剧本杀线上订单量年同比增速高达296%。以正能量剧本杀为代表的服务零售业态，正迎来快速发展。
《刀鞘》《兵临城下》等爱国主题剧本制作方表示：“我们一直在尝试制作好玩、正能量又感动人心的剧本，实际上，发行推广时，我们发现无论是在线下剧本杀店铺还是团建活动、旅游景区跨业态融合中，正能量剧本已经深受市场欢迎。”
“正能量剧本杀具有重要的社会意义，助推其快速发展也是美团需持续践行的社会责任。”美团副总裁任奎表示，在“零售+科技”的战略指引下，美团坚持以“客户为中心”推动行业健康发展，未来仍将秉承政府、企业、社会多方共赢的理念，以企业的使命感持续创造社会价值。
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