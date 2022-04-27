原标题：变革中的长虹：力攀高峰

成都长虹科技大厦。（图片由长虹控股集团提供）

长虹灯塔实验室之一：新能源材料实验室。（图片由长虹控股集团提供）

2月4日晚间，在北京2022年冬奥会开幕式上，“冰雪五环”在鸟巢中央完美绽放。在无与伦比的光影背后，长虹电源公司提供的特种新能源电源系统正在稳定运行。经过长达5个月的高强度排演，以及冬季极端低温雨雪天气考验，长虹电源公司为“冰雪五环”提供的内部供电系统交出完美答卷，用“黑科技”展示了“硬实力”。

努力掌握关键核心技术，是支撑长虹控股集团（以下简称“长虹”）变革转型的关键。以国企改革三年行动为契机，长虹着力构建“先进性技术、竞争性技术、技术生态圈”三层技术体系，推进“产学研用”一体化创新生态链建设，健全以价值为导向的创新激励机制，凝聚硬核科技“攻关力”。

科技长虹，正在力攀技术高峰。

立足前沿的“灯塔”

2021年，长虹继续加大在技术层面的研发投入，实施技术平台改革，形成“3个灯塔实验室+4个创新研发中心+多个外部联合实验室”的长虹中央研究院，面向未来前瞻性、共性技术研究和外部科技资源整合的平台定位更加清晰。

作为长虹最顶层的灯塔实验室，更多肩负着前沿技术研发和孵化，抢占全球技术制高点的使命。

走进位于成都高新区的长虹科技大厦，长虹AI实验室设在最高层。这个实验室刚刚开发的视觉导航扫地机器人加装了一个摄像头，可通过图像识别、距离判断等算法，提高清扫效率和质量。

这只是未来家庭机器人的雏形之一，以多模态感知和交互式人工智能技术为基础，研发、孵化智能家居新产品、新产业，长虹AI实验室已经进行了多角度探索。

去年，长虹新能源材料实验室也传出喜讯：在高性能硅基负极材料的研发方面取得重要突破，小试放大实验显示该材料的各项技术指标达到国际领先水平，具有明显的成本优势。该材料的研发有助于提升锂离子电池能量密度，未来可广泛应用于数码产品、电动汽车等领域。

作为长虹灯塔实验室之一，长虹新能源材料实验室成立于2019年，致力于推动先进能源技术及关键材料的基础应用和研究，目前已研发出“包括高比容量、低成本硅基负极材料制备技术”“锂离子电池高温存储性能提升策略”“高安全性钛酸锂材料及电池”等多项主要成果。

长虹信息安全实验室也是“灯塔”之一，其研究成果已经成为世界标准。在去年由IEEESA（国际电气与电子工程师标准协会）组织的全球标准立项会上，长虹牵头提交的《基于区块链的物联网零信任框架标准》获得全票通过，被正式立项。

专家表示，随着5G技术与产品的普及，万物互联已经进入传统企业转型赛道，新型商业模式构建成为传统家电巨头制造企业在升级和转型方面的一个风口。为此，长虹利用自己传统制造的优势，以及新时代的需求，牵头制定的“区块链+物联网安全”国际标准，将为长虹未来发展奠定竞争优势。

赋能产业的创新

在长虹，科技创新成果从来都不是实验室中的“摆设”。除了通过灯塔实验室加强前沿技术研发与储备外，长虹正通过加强与国内外顶级高校、科研单位、头部企业建立技术合作，推进“产学研用”一体化创新生态链建设，持续攻关核心技术，为产业赋能。

长虹美菱携手安徽联通、科大智联、中科类脑、安徽大学等5家单位挂牌成立的“5G+工业互联网创新应用联合实验室”，致力于形成技术、标准、产业、应用良性循环，共同围绕5G应用与创新，服务于数字智能工厂、工业互联网、智能显示、物联网模组、智慧家庭、安全芯片、智慧交通等领域，助力实现新基建5G领域突破。

“宝钢股份—长虹华意联合实验室”通过组建重量级联合专家团队、共建专家论坛等，提升压缩机产业链协作竞争力，进一步做优做强全球冰箱业“心脏”……

目前，长虹已突破掌握高精度工业缺陷视觉检测、超低温启动电源系统、高性能硅基负极材料等核心技术，高速连接器等关键器件已实现批量供货，部分具有全球领先技术的预研产品进展顺利，同时，一批拳头科创产品已经进入市场，崭露头角。

进一步完善激励机制，也是长虹推动创新的新尝试。

四川华丰科技股份有限公司（以下简称“华丰科技”）是长虹旗下的电子元件企业，主要从事电连接器研发和生产业务，为军工、通讯、轨道交通、新能源汽车等行业提供整体互连产品和解决方案。近年来，华丰科技深入实施国企改革三年行动，深化混合所有制改革，持续优化布局结构，健全市场化经营机制，改革效能逐步释放。

在长虹控股集团的指导下，华丰科技建立并完善超额利润分享机制，将超过预期利润目标部分按照一定比例进行再分配，引导员工通过价值创造获得利润分享。2021年，华丰科技各事业部、产品线团队之间的最大收入差距达到4倍，部分事业部负责人、圆形产品线负责人收入超过了公司高管。在高速连接器领域，华丰科技取得重大突破，取得国内领先优势。

2021年，长虹控股集团技术研发总投资超35亿元，参与5G、人工智能、大数据等国省级重点科技创新项目100余项。

科技长虹仍在前进，力攀高峰。（伍佑）

(责编：曹淼、李源)