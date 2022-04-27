人民网北京4月27日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，2月24日，国家发展改革委印发《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》，明确了煤炭（动力煤，下同）中长期交易价格的合理区间，其中秦皇岛港下水煤（5500千卡）价格合理区间为每吨570-770元，山西、陕西、蒙西煤炭（5500千卡）出矿环节价格合理区间分别为每吨370-570元、320-520元、260-460元，蒙东煤炭（3500千卡）出矿环节价格合理区间为每吨200-300元。《通知》自5月1日起实施。

据了解，国家发展改革委近日作出专项部署，要求相关省份发展改革委高度重视，指导督促企业严格落实煤炭中长期合同签订履约要求，采取切实措施保障煤炭中长期交易价格运行在合理区间。各级发展改革部门将全面监测煤炭生产、流通各环节价格，当发现价格超出合理区间时，立即采取提醒、约谈、调查、通报等方式，引导煤炭价格回归合理区间；同时，配合市场监管部门，及时查处市场主体捏造散布涨价信息、哄抬价格、价格串通等违法违规行为。

国家发展改革委表示，下一步将密切监测煤炭市场和价格运行情况，加强煤炭市场价格调控监管，综合运用市场化、法治化手段，引导煤炭价格运行在合理区间，保障能源安全稳定供应。

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