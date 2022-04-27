人民网北京4月27日电 （记者乔雪峰）据国家统计局发布的数据显示，疫情影响之下，3月份社会消费品零售总额同比下降3.5%，是2020年8月以来首次负增长。

“短期经济运行存在一定压力，但随着疫情影响逐步得到控制，就业优先政策持续发力，将促进居民消费能力和消费意愿提升。”4月18日，国家统计局新闻发言人付凌晖在国新办新闻发布会上表示，积极推动扩大新能源汽车、绿色智能家电等大宗消费，推动线上线下消费深度融合，发展消费新业态新模式，加快农村消费市场提质扩容，也都会有利于消费持续增长。

疫情下经济持续承压，各地政府密集出台促消费政策。在此背景下，4月26日，“百城千乡万户家电惠民收旧焕新潮”活动启动仪式在线上举行。中国商业联合会会长姜明表示，家电惠民收旧焕新潮是宣贯家电收旧焕新政策，激发家电市场活力，满足人民高质量生活需求的良好举措。“积极鼓励开展家电收旧焕新，加快促进新型消费市场发展，促进绿色消费，促进城市消费升级，补齐乡村消费短板。”

“焕新潮活动以唤醒新理念，换来新产品，焕然新生活为核心，促进存量转增量。”中国家用电器服务维修协会理事会主席团主席刘秀敏介绍说，此次活动重推绿色低碳、节能环保和全系列的优质家电产品，同时回收故障率高、返修率高、超期服役和用户要求回收的家电产品。

据刘秀敏介绍，目前，我国家电市场发展进入到了智能化、高质量、场景化、体验式、服务型等市场特点逐步清晰的新阶段。消费者对高质量家电高需求升级，家电企业也瞄准智能化高端市场逐步发力。“本次活动，将通过家电消费新场景的搭建，唤醒消费者家电消费的新理念，促进家电产品的汰旧换新。”

此外，各参与企业也将通过长期持续与短期高潮促销相结合的方式，抓住各类节庆促销重要时点，加大惠民力度，以实现促进焕新产品，拉动消费的目标。

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