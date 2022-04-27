人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

中商联：积极鼓励开展家电收旧焕新 加快促进新型消费市场发展

2022年04月27日18:31 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月27日电 （记者乔雪峰）据国家统计局发布的数据显示，疫情影响之下，3月份社会消费品零售总额同比下降3.5%，是2020年8月以来首次负增长。

“短期经济运行存在一定压力，但随着疫情影响逐步得到控制，就业优先政策持续发力，将促进居民消费能力和消费意愿提升。”4月18日，国家统计局新闻发言人付凌晖在国新办新闻发布会上表示，积极推动扩大新能源汽车、绿色智能家电等大宗消费，推动线上线下消费深度融合，发展消费新业态新模式，加快农村消费市场提质扩容，也都会有利于消费持续增长。

疫情下经济持续承压，各地政府密集出台促消费政策。在此背景下，4月26日，“百城千乡万户家电惠民收旧焕新潮”活动启动仪式在线上举行。中国商业联合会会长姜明表示，家电惠民收旧焕新潮是宣贯家电收旧焕新政策，激发家电市场活力，满足人民高质量生活需求的良好举措。“积极鼓励开展家电收旧焕新，加快促进新型消费市场发展，促进绿色消费，促进城市消费升级，补齐乡村消费短板。”

“焕新潮活动以唤醒新理念，换来新产品，焕然新生活为核心，促进存量转增量。”中国家用电器服务维修协会理事会主席团主席刘秀敏介绍说，此次活动重推绿色低碳、节能环保和全系列的优质家电产品，同时回收故障率高、返修率高、超期服役和用户要求回收的家电产品。

据刘秀敏介绍，目前，我国家电市场发展进入到了智能化、高质量、场景化、体验式、服务型等市场特点逐步清晰的新阶段。消费者对高质量家电高需求升级，家电企业也瞄准智能化高端市场逐步发力。“本次活动，将通过家电消费新场景的搭建，唤醒消费者家电消费的新理念，促进家电产品的汰旧换新。”

此外，各参与企业也将通过长期持续与短期高潮促销相结合的方式，抓住各类节庆促销重要时点，加大惠民力度，以实现促进焕新产品，拉动消费的目标。

(责编：郭思邈、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
人民银行：截至3月末全国共有小额贷款公司6232家
　　人民网北京4月27日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，截至2022年3月末，全国共有小额贷款公司6232家。贷款余额9330亿元，一季度减少85亿元。…
“网红”列车S2线“五一”假期临时加开4对列车
　　（视频来源：北京市郊铁路公众号） 人民网北京4月27日电 （记者王连香）据北京市郊铁路公众号消息，为满足“五一”小长假期间市民出行需求、减少疫情期间人员聚集度，自4月29日至5月4日期间，北京市郊铁路S2线在执行小长假7对/日的列车开行方案的基础上，临时加开4对列车，日开行列车达到11对。自5月5日起，S2线恢复周二至周四3对/日、周五至周一7对/日列车开行方案。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部