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“网红”列车S2线“五一”假期临时加开4对列车

2022年04月27日16:20 | 来源：人民网
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（视频来源：北京市郊铁路公众号）

人民网北京4月27日电 （记者王连香）据北京市郊铁路公众号消息，为满足“五一”小长假期间市民出行需求、减少疫情期间人员聚集度，自4月29日至5月4日期间，北京市郊铁路S2线在执行小长假7对/日的列车开行方案的基础上，临时加开4对列车，日开行列车达到11对。自5月5日起，S2线恢复周二至周四3对/日、周五至周一7对/日列车开行方案。

据中国铁路北京局相关负责人介绍，“五一”假期临近，有不少旅客慕名而来，就是为了坐上这趟“网红”列车，欣赏美丽的花海一睹长城的雄伟。

北京市郊铁路S2线。图片来自：国铁集团

青龙桥站詹天佑先生铜像。图片来自：国铁集团

临时加开的车次分别为S261次（黄土店6:52至延庆8:15）、S263次（黄土店13:22至延庆15:01）、S255次（黄土店15:54至延庆17:37）、S265次（黄土店18:36至延庆20:13）、S262次（延庆10:35至黄土店站12:23）、S256次（延庆15:21至黄土店16:56）、S258次（延庆18:30至黄土店20:16）、S266次（延庆20:35至黄土店站22:05），原既有7对车次开行时点保持不变。

北京市郊铁路S2线。图片来自：国铁集团

北京市郊铁路S2线。图片来自：国铁集团

北京市郊铁路S2线。图片来自：国铁集团

据介绍，北京市郊铁路S2线是北京市首条市郊铁路，从黄土店站始发开往延庆站。北京市郊铁路S2线全长108.3公里，运行的列车是NDJ3型内燃动车组，最高运行时速120公里。

(责编：王连香、高雷)

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