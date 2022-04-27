金融行业一直被视为是区块链技术的最佳落地应用领域。4月27日，微众银行宣布推出“微众区块链”全新品牌，并提出了“构筑ESG可信基础设施，促进公平与可持续”的全新使命，致力于为ESG（环境、社会和公司治理）战略中的政府、公众、企业等多方参与构筑信任底座。

据介绍，从2015年布局区块链，2016年牵头发起金融行业的区块链联盟“金链盟”，再到2017年实现区块链技术的自主安全可控，并将牵头研发的区块链底层平台FISCO BCOS完全开源，微众银行一直在积极探索科技创新，将区块链作为金融科技的核心技术之一，助力提升数字普惠金融的效率，并将技术能力延伸到政务、监管科技、农业、医疗等重点产业领域，提升多方协作效率，降低协作成本。至今，微众区块链与多方共建的开源联盟链生态圈已汇聚超过3000家机构与企业、7万多名个人成员，成功支持了金融、医疗、司法、农业、制造业等多个行业的数百个区块链应用落地，支撑产业数字化的标杆应用超过200个。

微众银行行长李南青。

4月27日下午，在以“新机遇·新使命·新出发”为题的微众区块链品牌全新发布会上，微众银行行长李南青致辞表示：“过去七年，微众区块链已相继完成了‘技术自主可控及开源’和‘产业数字化’两个阶段性的使命与目标。今天，金融科技的使命正在从单纯的提升效率转向促进公平与可持续发展，微众银行将充分发挥自身在战略定位、敏捷试错、创新意愿以及前沿科技探索方面的优势，通过微众区块链促进公平与可持续发展，为推动高质量发展、发展数字经济、加快实现高水平科技自立自强等一系列国家战略目标而服务和努力。”

微众银行副行长兼首席信息官马智涛。

发布会上，微众银行副行长兼首席信息官马智涛宣布“微众区块链”新品牌和品牌标识正式发布。“微众区块链经过近七年的快速发展，已完成了在理念、技术、生态三个方面的积累，即将全新出发。当前区块链技术作为传递信任的机器，将致力于践行ESG理念，构筑ESG可信基础设施，为产业数字化提速，为可持续发展助力。”马智涛称。

对于具体如何构筑ESG可信基础设施，微众银行分布式商业科技发展部副总经理、微众银行区块链负责人范瑞彬在演讲中表示，实现微众区块链新使命的布局规划为“两个基础+两个推动”：以开源技术和开源生态的坚实基础，推动ESG应用以及人才培育。

范瑞彬表示，为了更好促进ESG发展，微众区块链将集中攻关隐私计算、可信治理、分布式数字身份等关键技术能力，研发ESG应用框架并对生态开源，以更快捷、更高效的方式促进ESG相关业务落地。通过开源生态，微众区块链也将连接更多力量共推ESG产业应用的发展，并着力培育区块链+ESG的复合型人才，预期覆盖超10万人次。

(责编：崔元苑、李源)