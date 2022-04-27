人民网北京4月27日电 （记者车柯蒙）今年以来，全国税务系统采取一系列有力措施，认真贯彻党中央、国务院关于实施新的组合式税费支持政策特别是大规模留抵退税政策的决策部署。记者从国家税务总局了解到，截至4月20日，累计已为企业减轻税费负担和增加现金流1万亿元以上。主要包括三个部分：一是4月1日至20日，留抵退税到企业账户金额已达4552亿元，加上一季度继续实施老的留抵退税政策退税1233亿元，今年1月1日至4月20日累计办理留抵退税5785亿元；二是一季度全国新增减税降费1980亿元；三是一季度继续实施的制造业中小微企业缓缴税费3335亿元；这些红利为企业特别是小微企业及个体工商户纾困解难、提振市场主体信心发挥了积极作用。

为确保新的组合式税费支持政策特别是大规模留抵退税政策落实落地、落准落稳，税务部门担当作为，一手抓精细服务，确保政策红利直达快享；一手抓严防狠打，防范和打击骗取留抵退税行为。全国税务系统在党中央、国务院坚强领导下，紧紧依靠各地党委政府，与财政、人民银行等部门协同配合，挂图作战，成立由主要负责同志任组长的退税减税政策落实工作领导小组，完善退税操作指引，优化升级信息系统，对内开展“一竿子到底”视频培训，对外开展辅导解读。4月1日前开展了一轮全覆盖的宣传辅导，及时向社会发布一揽子、清单式、可视化政策解读产品，依托全国统一宣传辅导标签体系，向纳税人精准推送留抵退税政策。建立健全快速反应机制，建立100个留抵退税工作直联点，畅通问题反映渠道，并编制退税减税降费政策即问即答100问，明确政策口径200余条。以“税收优惠促发展 惠企利民向未来”为主题，开展第31个全国税收宣传月活动，升级推出“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动2.0版”，累计推出121条便民办税缴费措施，更好便利企业享受政策。

记者了解到，下一步，税务部门将继续落实好新的组合式税费支持政策，坚持“精细服务、直达快享、科技防范、狠打骗退、快准稳好”的工作要求，确保留抵退税政策落实落细、落准落稳。深入落实各项便民办税缴费措施，并适时再推出新的服务举措。持续优化电子税务局功能，“五一”假期提供退税办理服务。将全国第31个税收宣传月延长至5月底，重点宣传留抵退税政策，有针对性开展宣传辅导。

与此同时，税务部门将继续依托税收大数据，科学设置审核退税风险指标，切实防范骗取留抵退税风险，重拳出击、严查重处虚开发票、隐匿销项、虚增进项、虚假申报等骗取留抵退税违法行为，特别是对恶意造假、团伙式虚开骗取留抵退税的违法行为，会同公安等部门依法予以严厉打击，并在近期已经曝光18起骗取留抵退税典型案例基础上，持续加大曝光力度，释放严厉打击恶意骗税、维护税法权威的强烈信号。

近日，税务部门还公开曝光2起骗取留抵退税案件、1起骗取税费优惠案件和1起“黑中介”协助虚开发票案件，切实维护正常税收秩序，优化税收营商环境。

贵州查处一物流运输企业骗取留抵退税案。贵州省黔西南州税务局稽查局运用税收大数据分析，依法查处贵州重卡物流运输有限公司骗取留抵退税案件。经查，该公司通过个人收款方式隐匿机动车融资租赁收入等手段，骗取留抵退税315.5万元。税务稽查部门依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。

河南查处一商贸企业骗取留抵退税案。河南省郑州市税务局稽查局根据税收大数据分析线索，依法查处郑州开为商贸有限公司骗取留抵退税案件。经查，该公司通过隐匿销售收入、虚假申报等手段，减少销项税额，骗取留抵退税34.9万元。税务稽查部门依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。

云南查处一电子科技企业骗取税收优惠案。云南省税务局稽查局联合公安等部门运用税收大数据分析，依法查处云龙县偶然电子科技有限公司骗取增值税即征即退税款案。经查，该企业通过编造虚假研发信息、报送虚假备案资料、进行虚假纳税申报等手段，违规享受增值税即征即退政策骗取税款645.1万元。此外，涉案企业还虚构经营业务活动，虚开增值税专用发票60份，价税合计金额5559.2万元。云南省税务局稽查局依法追缴该企业骗取的增值税即征即退税款，并处2倍罚款。涉案企业法定代表人陈燕军已被公安机关以涉嫌逃避缴纳税款罪逮捕。

安徽查处一起“黑中介”协助虚开发票案。安徽省合肥市税务局稽查局在查处某重大虚开增值税发票案件时，发现合肥天振财务咨询有限公司涉嫌协助其他企业虚开增值税发票，与公安部门联合依法进行了查处。经查，该财务公司实际负责人陈丽丽及员工等5人，利用他人身份信息，长期为不法分子违规设立空壳公司，在没有发生实际经营业务的情况下大量虚开发票，并帮助不法分子伪造财务数据，从中牟取非法利益。陈丽丽等5名犯罪嫌疑人分别被判处有期徒刑5年6个月及其他刑罚。该财务公司被纳入涉税服务失信名录，税务机关不予受理其所代理的涉税业务。

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