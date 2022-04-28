新华社北京4月27日电（记者姜琳）人社部就业促进司副司长陈勇嘉27日表示，今年以来，国际形势复杂严峻，国内疫情影响持续，对就业造成了一定压力，但一季度就业局势总体保持基本稳定。下一步将从五方面强化就业优先政策，落实落细稳就业举措，努力完成全年就业目标任务。

数据显示，今年一季度全国城镇新增就业285万人，完成全年目标任务的26%；全国城镇调查失业率平均值为5.5%，与上年同期基本持平。“尽管仍面临不少困难和挑战，但就业工作依然具备许多有利条件。”陈勇嘉说。

“降、缓、返、补”支持企业稳就业。延续实施阶段性降低失业、工伤保险费率政策，对部分特困行业实行社会保险费阶段性缓缴政策，提高中小微企业失业保险稳岗返还比例，继续实施企业吸纳重点群体补贴政策，帮助市场主体纾困发展。

全力支持自主创业和灵活就业。加强创业培训和服务，落实担保贷款、创业补贴、场地支持等政策。完善灵活就业社会保障政策，加强零工市场建设，优化灵活就业招聘服务，支持多渠道灵活就业。

加力促进重点群体就业。突出做好高校毕业生就业，聚焦困难问题，实施百万就业见习和城乡基层岗位募集计划，开展公共就业服务进校园活动和未就业毕业生服务攻坚行动。稳定农民工特别是脱贫人口务工规模。加强困难群体就业帮扶，开发一批公益性岗位托底安置。

积极开展招聘活动。接续开展大中城市联合招聘、民营企业招聘月活动。畅通信息发布、简历匹配、远程面试等线上服务，稳妥有序举办线下招聘会，促进供需匹配。

着力优化服务培训。助力重点企业复工复产，畅通就业服务和政策申领在线办理。大规模开展重点群体、重点行业专项培训，提高劳动者就业能力。

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