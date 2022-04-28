赵文君

新华社北京4月27日电（记者赵文君）尽管经济面临新的下行压力，今年一季度我国新设市场主体仍保持稳步增长。其中，3月全国新设市场主体295万户、同比增长19.3%，新设个体工商户210.3万户、同比增长24.2%。

这是记者27日从市场监管总局新闻发布会上获悉的。市场监管总局登记注册局局长杨红灿介绍，我国不断提高商事服务水平、持续优化营商环境，为培育壮大市场主体打下了坚实基础。

针对社会关切的“被股东”“被法人”问题，杨红灿说，根据市场主体登记管理条例，收到当事人撤销虚假登记申请后，登记机关对调查属实或者公示后无异议的可以撤销相关登记，处以罚款、吊销执照等行政处罚，对直接责任人再次申请登记进行3年的行为限制。据统计，3月全国共办理执行法院判决、虚假登记等各类撤销登记3689件。

杨红灿介绍，让有经营意愿的困难市场主体主动暂时“休眠”，既可以合法降低运营成本，又能够保留字号、商标等合法权益。得益于市场主体登记管理条例首次设立的歇业制度，3月份，有14个地方的205家市场主体办理歇业，重整旗鼓再出发。北京、江苏等地结合实际，进一步对歇业主体范围、权利义务、法律责任等作了细化，推进税务、社保等部门协同配合，进一步放大制度红利，同时强化风险防范监管力度。

在切实为市场主体纾困减负方面，市场监管总局价监竞争局副局长嵇小灵介绍，今年开展涉企违规收费专项整治行动，将组织对社会关注度高、企业反映强烈、问题较为突出的政府部门及下属单位、行业协会商会及中介机构、航运交通、水电气暖等公用事业、金融等领域开展专项检查。

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