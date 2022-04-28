三项历年同期最高！我一季度国际收支初步数据出炉
2022年04月28日08:47 | 来源：新华社
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新华社北京4月27日电（记者刘开雄）国家外汇管理局27日公布了2022年一季度国际收支平衡表初步数据。其中，经常账户顺差、货物贸易顺差、来华直接投资净流入等三项数据，均创下自1998年有季度国际收支平衡表统计以来一季度的最高值。
初步数据显示，一季度，我国经常账户顺差895亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为2.1%；直接投资净流入650亿美元，主要是来华直接投资净流入1070亿美元；我国国际收支口径的货物贸易顺差1450亿美元。其中，货物贸易出口8032亿美元，同比增长16%。
国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英说，在全球经济复苏态势下，外需稳定，我国经济韧性强，稳增长政策持续发力，为外贸增长提供坚实支撑。一季度来华直接投资净流入创新高，“反映了在我国经济长期向好，坚持国内高水平开放和不断优化营商环境的背景下，外资在华投资兴业意愿较强”。
(责编：王震、陈键)
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