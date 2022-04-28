记者王天宇、王贤

长江湖北宜昌市城区段，一座独特的江豚观赏平台成了远近闻名的网红打卡点。曾在这里工作的王家河油库综合管理员王丽峰，时常来拍摄视频、观赏江豚。

如果仅从外观上来看，观赏平台这一乳白色镂空的建筑并无特殊之处，但廊桥下粗大的管道和红绿相间的阀门，显示出它的与众不同。

原来，这里曾是王家河油库码头。随着长江大保护的深入推进，码头因位于中华鲟保护区，去年4月被拆除。码头拆了，油库失去了油源，这座有着60多年历史、占地200多亩的油库也要随之关闭。中国石化在60多公里外的枝江市新建枝江油库，作为王家河油库的承接地。

要离开生活多年的宜昌市中心城区到县城枝江上班，生活环境改变了，还要舍弃工作多年深深眷恋的油库，起初，王丽峰和许多同事心里有些难以接受。

长江大保护是泽被后世、惠及子孙的国家战略，等不得，也拖不得。为推动油库码头拆除搬迁，中国石化湖北宜昌石油分公司向员工们做深入细致的思想工作。在一次次交谈中，员工们逐渐明白码头拆除是企业践行生态文明理念的具体行动，也是为环保事业作贡献。

2021年4月8日，是王家河油库码头拆除的日子，很多老员工流下了眼泪。“有的家庭，一家三代都在这里工作。”原王家河油库副主任、现枝江油库主任刘振说。

码头拆除了，但通向码头的承接平台留了下来，通过设计改造，打造江豚观赏平台和长江大保护教育基地。“我们不能一拆了之，不能把城市的记忆标签抹去，既要保护生态，还要教育后代，要把环保的痛点变成生产的亮点。”中国石化湖北宜昌石油分公司党委书记肖安华说。

平台建成开放后，市民们三三两两来这里拍照片、录视频，观赏平台已然成为新晋网红打卡点。“码头拆除了，常年在这里活动的江豚规模扩大到5头，中华鲟的洄游通道也变得更顺畅。”长江湖北宜昌中华鲟自然保护区管理处副主任伍遇普说，“政企联手将油库码头打造为长江大保护教育基地，是践行长江生态文明建设的生动实践。”

“原来装卸油库的码头、趸船在江边，多多少少对长江生态有破坏，现在看这里一江碧水、两岸碧绿，感觉自己实实在在为保护母亲河作了一点贡献。”王丽峰说。

投资4.8亿元新建的枝江油库，从油气回收到污水处置，从码头到库区，环保理念一以贯之。为保护长江岸线资源，中国石化还同中国石油、中长燃油库共用一个专用码头，实现油库至码头管线、管廊及消防管线、码头供电及生活供水管线等共建共享。

在长江湖北段，一座座油库、码头拆旧建新、华丽蝶变。中国石化湖北石油分公司油库项目建设中心副经理井亚均说，2016年以来，中国石化先后关停荆州柳林洲、宜昌王家河等8座沿江油库，关闭17座沿江油品收卸码头，搬迁、拆除12座水上加油站，累计投入36.8亿元升级环保设施、助力修复长江生态。

“王家河油库因环保搬迁到这里，枝江油库也是因环保而兴建，我们要把这种环保理念、环保精神传承过来。”刘振说。

新华社武汉4月26日电

(责编：王震、陈键)