华北等地野生豹种群呈扩散趋势
2022年04月28日08:50 | 来源：新华社
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据新华社西安电（记者付瑞霞、姜辰蓉）国家林草局东北虎豹监测与研究中心副主任、北京师范大学副教授冯利民带领的研究团队经过近10年的调查研究发现，太行山、吕梁山、子午岭等山脉都有野生豹出没，一些区域已经形成了可持续增长的种群，野生豹种群在上述地区呈现扩散趋势。
豹是国家一级保护动物，20世纪后半叶，我国华北、西北等地野生豹数量急剧下降。近年来，随着人类活动的减少和森林植被的增加，野生豹种群在其传统栖息地逐渐恢复。
“我们在陕西子午岭的长期定位监测显示，该区域豹的种群密度达到每100平方公里2.4只，种群数量达到110只左右。山西和顺县的一个豹种群密度，由几年前的每100平方公里1.2只，增长到了目前的每100平方公里1.6只。”冯利民说，豹作为食物链顶端捕食者，它的种群恢复涉及动植物群落、生物多样性的恢复，甚至生态系统的整体恢复。因此，豹是生态系统关键物种和生态恢复的指示物种。
据冯利民带领的研究团队测算，陕西延安境内子午岭林区的豹种群数量为110只左右，是迄今我国已知数量最大、密度最高的野生豹区域种群。
(责编：王震、陈键)
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