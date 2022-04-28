原标题：破局争先，平安租赁汽车融资租赁业务树行业标杆

“金融强，活水来。”在宏观经济环境到微观行业都发生变化的当下，金融机构如何寻求持续发展？在刺激汽车消费、助力产业转型升级和实体经济发展中，汽车融资租赁诸多参与方如何寻求创新突破并促进行业良性发展？带着这些问题，我们回溯了平安国际融资租赁有限公司(以下简称“平安租赁”)及其汽车融资租赁业务2021年的发展。

作为中国平安旗下专业从事融资租赁的子公司，定位于创新型融资租赁专家的平安租赁2021年全年业绩实现稳健增长，期内营业收入208.55亿元，实现经营利润45.15亿元，同比增长19.41%，总资产达2739.54亿元。作为平安集团“汽车服务生态圈”中的重要一环以及平安租赁创新业务布局中的重要组成部分，平安租赁汽车融资租赁业务快速布局，做大做强，各细分业务条线全面发展。2021年，全年新增投放625亿，累计覆盖渠道6万家+，累计服务客户数133.8万，资产规模达750亿。

针对融资租赁的金融属性，结合租赁物类型、客群类型、交易模式的差异，平安租赁汽融商用车事业群三大事业部——商用车事业部、汽车金融事业部、汽车经营租赁事业部联合发力，以汽车实物资产为核心抓手，从构建汽车融资租赁小生态出发，建立了乘用车与商用车、融资租赁与经营性租赁、对公服务与零售服务、企业机构客户与个人客户为一体的业务范畴及服务格局。

具体来说，在乘用车方向，面向消费者提供新车与二手车融资租赁服务，面向汽车经销商提供对公融资服务，面向中小微企业及企业主提供从选车、用车、换车全生命周期的一站式用车服务。在商用车业务方向，面向消费者提供商用车融资租赁服务，面向物流公司提供对公融资服务。整体业务类型丰富，金融产品设计与服务内容已实现差异化、多样化。

这一年，平安租赁汽车融资租赁业务持续深化金融核心能力：商用车业务持续深化商用车主机厂合作，“厂商-经销商渠道-C端客户”铁三角体系进一步稳固；乘用车融资租赁业务深耕新车与二手车，链接产业合作伙伴，持续创新，整体业绩再攀新高；汽车经营租赁事业部则继续加大对公融资，持续聚焦“生意人”客群，打造企业综合用车服务能力。

同时，平安租赁进一步跨越到汽车流通交易环节中的采购、运营、处置交易等关键场景，外部广泛链接汽车主机厂、汽车经销商集团、银行、汽车金融公司、保险公司，以及汽车维修保养、置换评估、拍卖再交易等汽车后市场资源，外部渠道建设及产业链协同优势明显。

从渠道体系化建设成果来看，平安租赁不断拓展汽车产业链上下游合作，加大汽车生态布局力度，深化与各大主机厂、经销商的合作形式和效果，目前已实现广覆盖、深经营，合作渠道数量超过6万家，涵盖了上游主机厂、流通销售端、后市场服务及线上平台等汽车全产业链，形成具备产业协同优势的渠道体系，而立体化的渠道体系，也为平安租赁探索汽车融资租赁生态圈建设打下良好基础。

从2015年平安租赁布局汽车融资租赁业务开始，近年来，平安租赁围绕汽车这一非传统意义上的租赁物件，成功探索出诸多创新产品与服务。2021年，平安租赁先后推出多个创新产品及服务内容。同时，平安租赁也较早地关注到新能源汽车与融资租赁融合发展的想象力。2021年，平安租赁持续探索具有可行性的新能源汽车融资租赁发展策略，并逐步在“融资+融物”核心特性基础上，与造车新势力合作探索新能源汽车融资租赁发展的创新路径。在新能源商用车方面，平安租赁深入调研换电重卡及配套设施运营模式和融资需求，并与国内主流企业达成合作，实现从0到1的创新突破。

平安集团坚持“金融+科技”“金融+生态”的发展战略，实现科技助力业务发展。立足金融与实体交汇点上，平安租赁深入贯彻集团发展战略，逐步完成从传统租赁1.0到创新租赁2.0的进阶发展之路，稳步迈入科技租赁3.0时代，将科技能力看作业务降本增效的重要支点。具体到汽车融资租赁业务中，2021年，平安租赁不断加码“数智”科技，将科技创新与应用贯穿到业务产品定价、渠道准入、客户准入、风险审批、运营与管理等多个环节，在提升客服服务水平的同时，不断为业务降本增效增添动力。

重点来说，在实物资产运营与客户管理中，平安租赁加速全流程数字化与线上化，加速移动化展业场景覆盖，迭代各类APP工具，完善AI智能服务并加速各类功能优化。在全流程风险管理体系建设中，平安租赁汽车融资租赁业务实现智能风控自动化决策效率和效果的双向提升，人机面审实现应用突破，多元自动化审批模式形成。具象到风险管理的具体环节，在租前阶段，平安租赁率先应用微表情面审技术，配套基于“人+车+场景”的反欺诈模型，对欺诈风险深度扫描；在租后环节，应用IVR技术提升逾期客户的管理能力，打造设备管理平台，实时把控物件资产状态，2021年整体风险水平持续保持在低位。

(责编：曹淼、李源)