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交通运输部：全国已有22个省份启用全国统一式样车辆通行证

2022年04月28日09:57 | 来源：人民网
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人民网北京4月28日电 （记者王连香）据交通运输部消息，截至4月25日，全国已有22个省份启动全国统一式样的重点物资运输车辆通行证，多地在通行证办理、申领过程中不断创新举措，切实保障重点物资运输顺畅。

为做好新老通行证制度衔接，河南特意设置过渡期，5月8日前，企业原申领的《进出河南省疫情防控应急物资运输车辆通行证》和全国统一式样通行证均可有效使用，5月9日起全部使用全国统一式样通行证。河南“重点物资运输通行证”系统与“入豫货车司乘人员报备系统”后台关联、信息共享。收（发）货单位在豫事办App“通行证系统”为入豫货车司乘人员申领通行证，且每趟入豫前在系统内按规定填报信息的，视为入豫报备，无需在“入豫货车司乘人员报备系统”重复报备，真正实现防疫与通行相结合。

山东省交通运输厅联合省公安厅发布《关于网上办理“跨省通行证”的公告》，明确通行证适用于跨省进出涉疫地区的重点物资运输车辆，发货方、收货方或承运方均可申请。为保障运输车辆顺畅通行，山东交通明确若遇到重点物资运输受阻情况，可以拨打省、市交通运输部门应急运输保障电话，联系协调解决，相关电话信息可以在山东省交通运输厅官方网站或微信公众号查询。

江西充分发挥信息技术优势，研发了“江西省重点物资运输车辆通行证线上办理平台”。企业或货运司乘人员通过该平台提交车辆信息、路线行程、通行频次、运输物资种类、司乘人员身份证号码、手机号码等信息，经线上审核后，便可自动生成跨省使用的重点物资运输通行证电子版，申请人自行下载打印随车携带使用，实现了“一次不跑，全网通办”。

重点物资运输车辆通行证式样。交通运输部供图

(责编：王连香、高雷)

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