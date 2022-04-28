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海澜之家：2021年净利润增39.6%达25亿元 存货81亿元

2022年04月28日16:17 | 来源：中国经济网
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原标题：海澜之家2021年净利润增39.6%达25亿元 存货81亿元

　　4月27日，海澜之家披露了2021年年度报告。2021年，海澜之家实现营业收入201.88亿元，同比增长12.41%；实现归属于上市公司股东的净利润24.91亿元，同比增长39.60%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23.86亿元，同比增长37.79%；经营活动产生的现金流量净额为43.61亿元，同比增长54.09%。

　　2021年末，海澜之家存货81.20亿元，包含库存商品和委托代销商品（即服装连锁品牌存货）75.09亿元，原材料、在产品、产成品、委托加工物资（主要为职业装品牌的存货和门店装饰材料）5.80亿元，发出商品（线上销售尚未确认收入的已发货商品）3039.10万元。期末存货较年初的74.16亿元，增加7.04亿元，上升9.49%。存货周转天数为233天，较去年减少30天。

　　海澜之家还披露了2022年第一季度报告。今年第一季度，公司实现营业收入52.12亿元，同比减少5.15%；实现归属于上市公司股东的净利润7.23亿元，同比减少14.17%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.26亿元，同比减少12.90%；经营活动产生的现金流量净额为9.09亿元，同比减少24.25%。

(责编：曹淼、李源)

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