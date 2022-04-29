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市场监管总局：网络市场监管与服务示范区创建管理办法发布实施

2022年04月29日09:38 | 来源：人民网
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人民网北京4月29日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局发布了《网络市场监管与服务示范区创建管理办法（试行）》（以下简称《办法》）及其配套评估指标体系，《办法》自发布之日起实施。

据了解，网络市场监管与服务示范区创建是完善平台经济、数字经济治理体系，促进平台经济、数字经济健康发展的重要举措。《办法》及其配套评估指标体系的出台，有利于推动示范区创建管理工作规范化、标准化、常态化，有利于高标准高质量打造一批示范高地，以点带面引领网络市场健康发展，有利于营造良好网络经济发展环境，服务经济社会高质量发展。

据介绍，《办法》主要规定了示范区创建、评估、认定的实体性要求和程序性规定，以及示范区的任务和管理等内容。

《办法》明确，示范区创建遵循自愿申报、自主创建，严格认定、动态管理，鼓励创新、示范引领的原则。示范区的创建对象是副省级市、地级市、直辖市市辖区（县）人民政府，按“申报—批准创建—创建—评估认定”流程开展创建。

《办法》明确，示范区的主要任务是促进网络经济高质量发展，完善网络市场监管与服务体制机制，强化创新示范引领。示范区实行动态化管理，强调“能进能出”。

据介绍，评估指标体系贯彻稳中求进工作总基调，从促进发展、完善监管、优化服务、探索创新、综合保障等五个维度评价示范区创建工作。在指标设计上采用定性指标与定量指标相结合的方式。定量指标主要用于评估“促进发展”相关工作，定性指标主要评估相关工作是否开展、相关制度机制是否建立健全，“定性+定量”指标主要评估相关工作的成效。评估合格要求总分超过85分，且每个一级指标得分率超过75%，以推动创建对象高质量全方位开展创建工作。

据悉，下一步，市场监管总局将以《办法》及其配套评估指标体系出台为契机，围绕“创环境、促发展，强监管、优服务”工作目标，全面推进示范区创建工作，充分发挥示范区引领带动作用，推动形成更加规范、更具活力、更重创新的网络市场发展新格局，更好促进平台经济、数字经济持续健康发展。

(责编：孙红丽、高雷)

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