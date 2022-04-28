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中国结算：股票交易过户费总体下调50%

2022年04月28日18:05 | 来源：人民网
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人民网北京4月28日电 （记者王震）中国证券登记结算有限责任公司28日发布通知，自2022年4月29日起，将股票交易过户费总体下调50%。

通知称，为深入贯彻落实国务院金融委专题会议精神，促进资本市场平稳健康运行，进一步通过降低投资者成本激发市场活力、加大对实体经济的支持力度，中国证券登记结算有限责任公司决定，自2022年4月29日起，将股票交易过户费总体下调50%，即股票交易过户费由现行沪深市场A股按照成交金额0.02‰、北京市场A股和挂牌公司股份按照成交金额0.025‰双向收取，统一下调为按照成交金额0.01‰双向收取。

(责编：杨曦、吕骞)

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