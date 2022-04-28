人民网北京4月28日电 （记者王连香）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍从严从实抓好疫情防控工作有关情况。会上，交通运输部应急办副主任周旻表示，4月18日，全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议召开后，交通运输部认真贯彻落实会议精神，会同有关部门迅速行动，聚焦突出问题，强化统筹调度，全力以赴做好物流保通保畅工作。

一是迅速组建工作机制。会同有关部门成立了物流保通保畅工作领导小组，建立了运行规则、每日调度、问题督办、信息发布、一事一协调等制度。各省也都成立了相应的工作机制，协同落实各项任务安排。

二是细化实化工作举措。制定出台重点物资运输车辆通行证、货车司机“白名单”管理、物资中转站建设等制度，24个省份启用了全国统一式样的通行证，16个省份出台了物流保通保畅具体举措。同时，加强重点产业链供应链“白名单”企业物流服务保障，及时协调解决重点物资运输需求。

三是着力解决突出问题。建立物流保通保畅工作清单体系，明晰各方工作责任，加强对长三角、珠三角、京津冀等重点区域的专题调度，针对突出问题，实行挂图作战、办结销号。实行7×24小时值班值守，自4月18日以来已协调解决货车司机通行遇阻等问题700余项。

四是切实保障干线路网畅通。组织开展高速公路收费站和服务区、港口码头、航道船闸关停自查自纠，推动优化防疫检查点设置和工作流程。截至目前，交通大动脉已基本打通，港口航道网络畅通有序。4月27日，全国高速公路临时关闭的收费站和服务区占比分别是0.07%和0.32%，也就是说，全国共10801个高速公路收费站，临时关闭了8个；全国共6618个服务区，临时关闭了21个。与4月18日相比，全国高速公路货车通行量上升了13.33%，全国铁路货物发送量、公路货运量分别增长了8.93%和9.5%。主要港口完成货物吞吐量基本持平，邮政快递业务量增长了13.77%。

五是强化重点地区物流保障。在上海及周边地区启用3个应急物资中转站，全力保障民生物资、重点供应链产业链企业生产物资运输。对上海港集卡车辆实行全链条闭环管理，确保上海港集疏运通畅。与4月18日相比，4月27日高速公路入沪货车增长37.48%，出沪货车增长了37.38%。上海港运转有序，船舶接卸作业正常，日均吞吐量上升至10万标箱以上。

周旻介绍，经过各方共同努力，目前物流不通不畅的问题总体得到缓解，但部分地区仍存在货车通行管控措施层层加码、物流微循环不畅等问题。“五一”假期及今后一段时间，为保障发生疫情地区民生物资供应，保持人民群众生产生活平稳有序，交通运输部将充分发挥物流保通保畅工作领导小组办公室作用，进一步加强部门协同和跨区域联动，指导各地切实保障交通干线的畅通，推动有关部门和各地一起规范健康码管理，深入推进健康码全国互认、一码通行、码卡融合、规范赋码，防止和杜绝地方擅自赋码、“层层加码”等现象，精准实施货车通行管控，提升通行效率，畅通城乡物流微循环，全力以赴做好涉疫地区民生物资和重要生产物资运输保障。

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