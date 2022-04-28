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商务部：加快出口退税进度 进一步缓解外贸企业资金压力

2022年04月28日16:04 | 来源：人民网
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人民网北京4月28日电 （记者赵竹青）“出口退税政策有效帮助企业降本增效，为稳外贸发挥了积极作用。”在今天上午举行的国务院政策例行吹风会上，商务部财务司司长袁晓明表示，近年来，商务部积极配合相关部门不断完善出口退税政策，优化退税管理，加快退税进度。

一是政策更优，支持外贸稳增长。目前除“两高一资”商品外，所有的出口商品已经实现“征多少、退多少”，帮助外贸企业“轻装上阵”，更好稳订单、稳市场。商务部在2021年的问卷调查显示，出口退税是企业最有获得感的政策之一。此外，综试区内跨境电商零售出口“无票免税”、外贸综合服务企业集中代办退税等政策有力支持新业态新模式发展，为外贸增添了新动能。

二是退税更快，帮助企业降成本。2021年办理正常退税的平均时间已经缩减至7个工作日内，比2019年快3天。今年还将进一步压缩至6个工作日内，退税“活水”加快回流，有助于缓解企业资金压力。

三是服务更好，实现办税更便利。各地依托信息化系统，多渠道开展宣传和指导，创新推出“网上办”“容缺办”等服务，很多企业“只跑一次”甚至足不出户就能拿到退税，外贸营商环境进一步优化。

袁晓明表示，近期相关部门出台了进一步加大出口退税支持力度等稳外贸的政策，下一步，商务部将继续密切配合财税部门抓好有关退税政策落地见效，特别是对于一些创新性举措，例如，强化出口信保与出口退税政策衔接等，进一步细化落实举措。同时，加强宣传解读，帮助企业用足用好支持政策。

(责编：赵竹青、高雷)

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