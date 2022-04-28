人民网北京4月28日电 （记者王连香）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍从严从实抓好疫情防控工作有关情况。会上，交通运输部应急办副主任周旻表示，2022年“五一”假期，从4月30日到5月4日，共五天的时间。随着假期的临近，人民群众的出行意愿较平日有所增强，休闲出游、返乡探亲需求有所增加，人员的集中流动性将进一步增大。

周旻介绍，根据预测，“五一”假期客流主要呈现以下三个特点：

一是客流量较去年明显下降。预计假期全国客运量1亿人次，日均2000万人次，较2021年同期下降62%左右。

二是客流呈现“两头高、中间低”的态势。预计假期客流高峰将集中在首日，达到2250万人次，但较2021年下降61%左右。

三是客流出行以“就地、就近出游”为主。受疫情形势和各地防控政策影响，假期群众旅游半径将较正常时期有明显减小。

同时，公路网运行预测将主要呈现出四个特点，一是同比流量明显下降。预计假期全国高速公路日均流量为2700万辆，同比降低49%左右。

二是较日常的拥堵有所增多。因为疫情防控需要，多地在高速公路收费站外广场、普通公路省界、市界等区域设置防疫检查点，再加上节日期间公众的出行较为集中，所以一些路段将会出现短时间拥堵或车多缓行的现象。

三是区域性差异较大。长三角区域流量将大幅下降，粤港澳大湾区、成渝地区预计流量相对较高。

四是潮汐性特征明显。假期公众出行将出现以区域中心城市为圆心的“本地游、周边游、短途游”潮汐性特征。

在出行方面，周旻建议假期出行需关注以下四个方面的情况，一是关注防疫政策。密切留意途径区域疫情防控要求，并严格做好自身防护。

二是关注天气状况。及时了解出行地区的天气情况，认真检查车辆技术状况，驾车时注意减速慢行，保持安全车距，确保出行安全。

三是关注拥堵情况。提前了解途径路线实时路况和高峰时段、易拥堵点等信息，提前做好规划，错时错峰出行。

四是关注免通政策。今年“五一”假期从4月30日到5月4日，共计5天，7座及以下小型客车通行收费公路免收通行费。需要注意的是，高速公路免费通行以车辆驶离出口收费车道的时间为准。所以在此提示各位车主，合理安排时间，在免费时段结束前，可以就近选择附近的收费站驶离高速公路，避免赶时间，避免超速行驶。

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