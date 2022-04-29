本报记者 高 乔

三名创业者在海南华二代孵化器的公共咖啡区交谈。

詹胜洁供图

“党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。”2018年4月13日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在庆祝海南建省办经济特区30周年大会的重要讲话中宣布。海南自贸港建设由此扬帆起航。今年4月13日，习近平在海南考察时，希望海南以“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当，把海南自由贸易港打造成展示中国风范的靓丽名片。

几年来，全球各地的许多华侨华人不远万里回到祖（籍）国，来到海南投资兴业，融入海南自贸港建设的大潮之中。其中，年轻一代华侨华人带着各自的新点子、新技能、新团队，投身新行业、新领域的创新创业事业，为海南自贸港建设增添了新活力。

怀揣梦想的“华二代”

前不久，美国海南商贸总会副主席、凯沃国际贸易有限公司董事长李泽源又开了新店。今年3月，他的公司成功入驻海南三亚诚越新能源汽车产业园。5000平方米展厅里，劳斯莱斯、宾利、兰博基尼、奥迪、雷克萨斯等世界知名豪华汽车不断入驻。

2020年6月1日，中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》，其中的海南自贸港“零关税”汽车政策，为汽车进口行业吹来一缕新风。土生土长的“80后”海南籍华侨李泽源，已在汽车进出口贸易领域深耕12年。通过海南省委统战部的招商引资项目，2020年7月，李泽源从美国回到海南，成立凯沃国际贸易有限公司，主要从事平行进口车的进口和销售工作，同时提供仓储物流、报关报检、零配件售后等相关配套服务。2021年5月，他的公司亮相首届中国国际消费品博览会。2021年12月，公司获得海口港汽车平行进口试点企业资质，成为全国最先试点自贸港“零关税”汽车政策的4家企业之一。

随着海南自贸港建设稳步推进，越来越多像李泽源这样的海外华侨华人新生代选择回国创业，成为海南自贸港建设浪潮中一批独特的“弄潮儿”。

在东南亚经商多年的余楠，2020年从新加坡回到中国。海南的税收优惠政策和对直播电商的奖励政策，吸引他在海南成立星火浩月（海南）文化传媒控股集团。他的运营团队充分吸收浙江、广东等地直播电商的成熟经验，主要从事直播电商个人、企业品牌的孵化和代运营服务。短短一年间，50余人的团队已服务了百余家客户。

法国“华二代”创业协会会长詹胜洁在法国长大，硕士毕业后在法国知名企业从事信息技术相关工作。2011年，在回国考察了解一番后，詹胜洁决定开启回国创业之路。重庆、北京、杭州……几年来，詹胜洁辗转中国多地，在不同类型的创业项目中积累起丰富的创业经验。新冠肺炎疫情发生后，他将目光投向海南自贸港建设，在海南成立华二代孵化器有限公司，为更多像他一样的年轻一代华侨华人创业者提供创业孵化服务。“目前我们已经引进十余家企业在海南落地，正在对接的创业孵化项目有20多个，有意向的创业团队有100多人。许多海外侨界创业者都打算疫情过去后，来海南走走看看。”他说。

法国亚太教育协会（ENOFAP）国际项目部负责人、旅法华侨陈肖就是入驻华二代孵化器的创业者之一。他所在的ENOFAP主要为亚太地区有留学深造需求的大学在校生、在职人员、企业高管提供法国、西班牙、芬兰、美国等欧美国家高校的国际教育服务。2019年，ENOFAP开始开拓中国市场，2020年，公司在中国招收1000多名学生，覆盖欧美多国的20多所高校。疫情期间，公司业务的快速增长，让陈肖感受到中国海外留学市场的巨大需求。为了更好地了解和进入中国市场，他在海南华二代孵化器设立办公室，开展对中国市场的调研工作。

侨务部门就像娘家人

喀麦隆中国和平统一促进会副会长柳天虹，在非洲从事大宗商品贸易十余年。2021年10月开始，他将工作重心逐渐转向海南。海南自贸港制定的15%企业增值税、最高15%的个人所得税等税收优惠政策，对从事大宗商品贸易是重大利好，他准备将自己的公司落户海南。“还有一点，海南的热带风光和非洲有些相似，碧海蓝天的自然环境和悠闲的生活节奏让我非常喜欢。”柳天虹笑着说。

中国“独一份”的开放政策，各类税收优惠，高效便捷的行政服务，较低的土地、人力成本……对于侨界新生代创业者来说，海南自贸港的吸引力体现在各个方面。

“资金自由、人员自由、信息自由是海南自贸港建设的重要发展方向。这为海外华侨华人敞开了大门。”詹胜洁说，根据现有政策，海外华侨华人可以在海南创立公司，开展离岸经营。海南侨联、侨办等侨务部门也为华侨华人提供精准服务，其中，资质申请、政策咨询、办公用地等创业的各个方面，侨务部门都会帮忙对接到关键部门。“侨务部门就像娘家人一样，在需要的时候给我们及时高效的帮助，让我们的绿色通道更加顺畅。”他说。

“与国内其他省份相比，海南的直播电商行业还处在起步期。尽管海南在专业人才、供应链、行业氛围等方面不如杭州、深圳等地成熟，但这里人力、地租成本低，团队稳定性更强，政府会对年销售额达到一定量级的直播电商企业给予不同额度的政策奖励。我们在海南做直播电商，不但能做起来，还能稳得住。”余楠说。

作为海南自贸港“零关税”汽车政策出台后“第一个吃螃蟹的人”，李泽源的创业过程，也是“零关税”汽车政策逐步落地的过程。“创业最有挑战的工作就是与各个部门沟通政策落实执行的具体步骤。”李泽源介绍，“零关税”进口车的进口销售工作，需要海口海关、商务、税务、交通运输、车辆管理等多个部门的统一协调，他的公司要与每个环节的管理部门沟通，确保进口程序的顺利推进。“给我最大帮助的是，每当我们向相关政府部门反映业务推进遇到痛点、难点，各个部门都会立即给予回复，有时候还会召开各部门与企业的研讨会，告诉我们可以采取哪些方式解决问题。可以说，我们业务的推行，离不开多个政府部门的大力支持。”李泽源说。

融入祖（籍）国开放大潮

如今，李泽源公司的业务正经历高速增长期。“随着海南经济体量提升和岛内全域旅游等现代服务业的兴起，可以预见，‘零关税’进口车未来的市场需求量会非常大。”李泽源对事业发展信心满满。

“随着海南自贸港建设推进，海南将成为中国与世界对接的贸易窗口，也将成为国内企业进入东南亚市场的桥头堡。”余楠有清晰的未来规划，“我们愿做海南直播电商领域的‘拓荒者’，在海南打造一个成熟的运营团队，立足海南，面向东南亚，为中国品牌出海提供专业服务和有力支持。”

作为经验丰富的海外专业国际教育机构创业者，陈肖对海南及中国的国际教育市场前景十分看好。“随着中国向高质量发展转型升级，社会对专业技术人才的需求量不断提升，国内人才拓展国际视野、学习国际先进技术的愿望也更加强烈。海南自贸港势必吸引一批具备国际视野的专业人才聚集，也将成为海外信息、技术、人才进入中国的一个‘中转站’。我们希望以海南为支点，更深入地了解中国海外留学市场需求，并逐步开拓海南乃至全国的业务量。”陈肖说。

“对于在海外成长起来的新生代华侨华人来说，如何在祖（籍）国和住在国间寻找自己的身份认同，如何应对传统行业转型升级的挑战，如何提振海外华侨华人的发展态势，是我们必须思考和面对的重要命题。”詹胜洁说，“我希望把中国发展信息更直接地传递给海外华侨新生代，让他们感受到祖（籍）国的变化与自己事业、人生发展紧密相连，也希望他们在回国创业的最初阶段，能接受更多专业辅助和经验分享，快速熟悉国内创业氛围，充分发挥双文化背景的优势。这也是我创办华二代孵化器的初衷。”

如今，“华二代”创业协会定期组织创业经验交流会和创业考察团，协会中的创业者不仅分享创业相关信息和经验，也一起聚餐、读书、露营，在休闲娱乐中打造一个侨界新生代创业者的生活圈。“相信未来一定会有更多年轻一代华侨华人来到海南，融入中国扩大开放的浪潮，感受海南椰风海浪的独特魅力。”詹胜洁说。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)