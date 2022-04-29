本报记者 贺林平 本报通讯员 钟 夏

在格力电器（珠海高栏港）产业园，大型机械轰鸣作响；在香洲区南屏科技工业园，德凌智能等14个总投资87亿元的高端产业项目加足马力建设……眼下的广东珠海，处处是热火朝天的建设场面。

经济要稳住，实体产业是“压舱石”“定盘星”。珠海市第九次党代会明确把“产业第一”摆在全市工作总抓手的首位。围绕这一任务，珠海正全面打好产业发展攻坚战，加快构建具有珠海特色的现代产业体系。

4月24日，珠海市产业发展大会召开，激励全市上下紧扣“产业第一、制造业优先”，加快构建现代产业体系，奋力推动珠海成为粤港澳大湾区高质量发展新引擎和全省新的重要增长极。

抓产业就是抓发展

抢抓粤港澳大湾区和横琴粤澳深度合作区建设的重大发展机遇，广东省委、省政府要求明确，珠海要在更高起点上推动改革开放，增强产业发展新动能，打造全省新的重要增长极。

在珠海，全面推行“拿地即开工”和“双容双承诺”制度，加快建立工业项目落地服务工作领导机制，成立土地、金融、审批服务工作专班等一系列举措陆续出台……珠海坚持统筹协调，改革破局，推动流程再造。走进各大生产企业、在建重大项目和工业园区，一场场项目签约陆续展开。

火热的生产建设场景背后，是来自政府层面的顶层设计。

在珠海两会上，坚持把“产业第一”浓墨重彩写进珠海市政府工作报告，提出要“干出加速度”“干出高质量”。市委、市政府主要负责人密集奔赴基层一线，深入调研园区建设和产业发展，激励全市上下牢固树立“抓产业就是抓发展，谋产业就是谋未来”的理念共识。

保障产业链供应链稳定

干部们不再坐守办公室，纷纷组成工作专班，走进工地车间，主动作为、靠前服务，为企业、个体工商户、困难群众纾困解难；“香十条”“七个一”“财金十条”“八大礼包”等一系列政策红包陆续出台，助力统筹好疫情防控和经济社会发展……

3月16日，广东省统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作电视电话会议召开后，珠海迅速行动，成立保障产业链供应链安全稳定专班，建立企业诉求快速响应机制，及时解决企业生产经营遇到的问题，确保产业链供应链安全稳定。

“在抓好疫情防控的基础上，要围绕重点产业链、龙头企业、重大投资项目加强要素保障，切实解决产业和企业发展遇到的困难，有力有效保障产业链供应链稳定。”珠海市委书记吕玉印表示。

知重负重、知责担责，以“双统筹”实现“双胜利”，成为这座城市上下同心、同频共振的呼声和行动。

分解目标、细化指标、压实责任

全面打好产业发展攻坚战，归根到底落实到一个“干”字。如何分解目标、细化指标、压实责任？在产业发展大会上，珠海正式印发实施《关于坚持“产业第一”加快推动工业经济高质量发展的实施方案》及5个十条试行措施、3个考评方案。

聚焦做大新一代信息技术、新能源、集成电路、生物医药与健康四大主导产业，做强智能家电、装备制造、精细化工三大优势产业，到2025年全市工业总产值突破1万亿元，新增15家以上百亿级制造业企业，高新技术企业总数突破4000家……更清晰的“路线图”、更明确的“任务书”、更紧迫的“时间表”，让各区各部门勇于担当、全力攻坚。

细细梳理一条条新政策，决心前所未有，力度前所未有，措施前所未有——

统筹招商引资，全力做好产业项目全流程跟踪服务、全周期闭环管理；强化用地保障，力争5年内统筹新增和盘活工业用地约50平方公里；优化企业服务，试点“阳光代办”机制，设立“不能办”兜底窗口……坚持“产业第一”，这是掷地有声的承诺，更是矢志不渝的行动。

《 人民日报 》（ 2022年04月29日 13 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)