人民网北京4月29日电 （记者王仁宏）在五四青年节即将来临之际，为激励广大青年牢记党的教诲，传承伟大精神，立志民族复兴，在青春的赛道上跑出当代青年的最好成绩，中央团校于4月28日下午举办了主题为“学冬奥精神，聚前行力量”的五·四主题宣讲活动。

国家短道速滑队队员、北京冬奥会短道速滑混合团体2000米接力冠军、北京冬奥会短道速滑女子3000米接力季军，北京冬奥会、冬残奥会突出贡献个人张雨婷，第十三届全国政协委员、北京冬奥会、冬残奥会突出贡献集体——中国残疾人艺术团团长，中国特殊艺术协会副主席邰丽华，国家体育场运行团队媒体副主任、北京冬奥组委媒体运行部转播协调处处长，北京冬奥会、冬残奥会突出贡献个人高博，北京冬奥会、冬残奥会北京市先进个人、中央团校（中国青年政治学院）马克思主义学院2020级研究生刁意达分别讲述了他们的冬奥故事和对北京冬奥精神的理解。

中央团校党委书记倪邦文在致辞中表示，在五四青年节前夕举办此次宣讲会，具有特殊的意义。宣讲既是一堂别开生面的“大思政课”，也是一次精彩纷呈的主题团课。北京冬奥会和冬残奥会的成功举办，全面兑现了对国际社会的庄严承诺，充分展示了蓬勃向上的中国青年形象，充分彰显了坚持中国共产党集中统一领导的显著优势，集中体现了中国特色社会主义制度的优越性和先进性。在这次盛会中，学校精心选拔36名师生志愿者组建志愿服务队，参与国家速滑馆“冰丝带”志愿服务，助力冬奥盛会圆满举办。希望大家发扬中国青年运动的光荣传统，向英雄学习、向前辈学习、向榜样学习，争做堪当民族复兴重任的时代新人，让青春在为祖国、为人民、为民族、为人类的奉献中焕发出更加绚丽的光彩。

宣讲中，张雨婷讲述了自己结缘短道速滑的经历，以及她和队友们夺冠赛时遇到的挑战和波折，向大家展示了冬奥会中短道速滑项目和团体协作的魅力。她表示，能够参加在家门口举办的冬奥会，升国旗、奏国歌，是其一生最荣耀的时刻。希望新时代的青年们坚持热爱，不轻言放弃，带着北京冬奥精神，创造更多属于中国与世界的伟大成就。

邰丽华向大家讲述了自2004年开始，中国残疾人艺术团与奥运会结下的不解之缘，以及为了参加北京2022年冬残奥会闭幕式，在近三个月的封闭训练中，全体演员放弃春节假期和休息、克服伤病、服从大局、任劳任怨，排练绚丽的冬残奥园舞曲，以及铿锵有力的手语版国歌、手语版《我和我的祖国》背后的故事。她表示，冬奥让大家收获了宝贵的精神财富，在今后的实际工作中，要全力将冬奥和冬残奥精神融入到文艺工作中，通过特殊艺术的形式，将残健融合的新发展理念延续下去，以创新的形式传播好中国声音、讲好中国故事。

作为参与冬奥会筹办工作已有7年的 “老冬奥人”，高博向大家讲述了负责宣传和媒体运行工作的琐碎和庞杂；讲述了筹办和举办过程中，冬奥人是如何践行“一刻也不能停、一步也不能错、一天也误不起”的信条；讲述了自己如何在“国之大者”中不断学习成长，在国际舞台上斗争和锻炼。他表示，虽然冬奥赛场已经闭幕，但是青春的赛道就在脚下，要在青春的赛道上奋力奔跑，争取跑出当代青年的好成绩，继续践行发扬北京冬奥精神，迎接党的二十大胜利召开。

“户外”“低温”“人流量大”……这些关键词，给在国家速滑馆“冰丝带”进行检票验票工作的刁意达带来了不小的压力，但作为冬奥志愿者的他深知这是国家速滑馆的第一道防线，代表的是中国形象。在宣讲中，他通过志愿服务工作中的创新事例向听众展示了如何用热情的微笑、专业的服务，站好每一班岗，以及在奉献中收获的温情和成长。他表示，站在新的历史起点，新时代青年当以青春之我、奋斗之我，责无旁贷地担负起时代责任和历史使命，胸怀大局、迎难而上，在激扬青春、担当作为、奉献社会中践行北京冬奥会精神，携手一起向未来。

宣讲活动以线上线下相结合的方式进行，2000余人团员青年在线上90个分会场参会聆听。

(责编：王仁宏、吕骞)