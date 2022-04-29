人民网北京4月29日电 （记者余璐）记者从中国气象局获悉，预计“五一”假期（4月30日至5月4日），我国大部地区将以晴到多云天气为主，大气扩散条件整体较好。5月1日起，大部地区气温将回升。

国家气象中心副主任方翔表示，“五一”假期，北方大部地区气温回升,仅有东北地区多弱冷空气活动，气温波动较大；南方地区前期有降雨天气，华南沿海地区和南海中北部海域有较明显风雨，后期南方大部天气转好。

方翔介绍，5月3日至4日，华北中南部、黄淮中西部等地部分地区最高气温可超过30℃，局地可达32℃以上。

此外，需关注华南沿海风雨天气。5月1日至3日，海南岛、广东沿海和广西沿海等地局部地区将有大到暴雨，华南沿海、南海中北部海域将有6至7级大风，阵风8至9级。

5月全国气候趋势预测情况如何？中国气象局应急减灾与公共服务司副司长王亚伟表示，降水方面，预计5月，京津冀地区、山西东部、山东北部，长三角和安徽南部、湖北东部，以及四川西南部、云南西部、西藏东部等地偏多2至5成，福建南部、广东大部、海南、新疆大部等地偏少2至5成。5月，华东、华中、西南地区西南部等地降水偏多，应加强防范强对流天气可能引发的次生灾害，注意防范道路湿滑可能对交通安全的影响。

“在气温方面，预计5月，江苏、上海、安徽、湖北东部、湖南东北部、江西北部、浙江北部、云南等地偏低1至2℃，全国其余地区气温接近常年同期或偏高。”王亚伟说。

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