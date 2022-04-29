近年来，交行安徽省分行持续深化金融改革，大力服务实体经济、支持国家战略实施，深度融入区域规划、产业布局，以实际行动、有效举措助力现代化美好安徽建设。在安徽交行高质量发展的进程中，涌现出一批爱岗敬业的先进员工。

这其中，既有精明强干的管理者。他们积极作为，是带领团队冲锋陷阵的“领头羊”。交行阜阳分行副行长尹菲通过建立个人客户与企业客户间的联动服务机制，持续拓宽客户服务广度，高效完成市公积金对公账户缴存、市物业维修基金账户托管等多个重点项目。芜湖分行公司业务部总经理娄艳带领项目团队，牵头与芜湖市市场监督管理局合作上线银商通系统，为企业提供预约开户一站式服务；与皖南弋矶山医院合作上线安徽省首家省级医院“惠民就医”项目，大幅提升患者就医体验。

也有坚定前行的基层工作者。他们迎难而上，是为客户提供优质服务的“奋进牛”。合肥肥西支行营运主管张凤面对办卡原因可疑的客户，坚守风险底线、落实尽职调查，为客户规避财产损失。省分行营业部公司客户经理凌汉牵头支行“百行进万企”活动，主动走访小微企业、及时满足企业资金需求，过去一年为超过80家企业提供各类普惠金融服务。蚌埠禹会支行零售客户经理张玉晗为客户提供差异化金融方案，坚持做到热心、细心、耐心，同时积极进社区、进企业普及金融知识、提升群众防诈骗能力。

还有严谨务实的管理部门员工。他们热情服务，是支持保障发展的“强大后盾”。安徽省分行公司业务部公司产品与市场推广经理周久翔面对企业开户流程复杂的问题，通过上门走访、系统调研，梳理难点堵点，规范简化业务流程，赢得了企业客户和基层客户经理的一致点赞。金融科技部运行管理人员周志红2021年参与技术应急实战演练98项、信息系统生产变达500余次，既为信息系统的平稳运行做好安全生产保障，又为各项业务开展遇到的难题想方设法。

在先进分子的引领下，安徽交行全体员工各司其职、兢兢业业，钻研业务、优化服务，把金融机构的资源优势，转化为助力全省经济社会发展、尤其是实体经济发展的强大动能。

在做强园区金融服务方面，该行建立健全“园区专班+重点园区责任人+重点园区专属综合服务方案”三专机制，争做园区“综合服务供应商”。2021年，合肥高新大数据产业园“智慧园区”入围省监管创新项目（共2个）；落地全省“园区贷”，园区类贷款余额超230亿元、净增近60亿元。

在助力普惠金融、服务乡村振兴方面，该行推动普惠“线上标准化产品、产业链、项目制”三箭齐发，上线“药商e贷”“蓝莓贷”等定制产品，打造“土地增减挂”“采砂采石”等明星产品。2021年，该行普惠“两增”贷款净增超40亿元、增幅54.5%，乡村振兴贷款增幅43.79%。

眼下，科技金融是各大银行机构重点发力的环节。安徽交行聚焦全省“十大新兴产业”，探索“专职+兼职”的金融科技专班，打造具有市场竞争力的产品体系，深化与行业龙头合作，积极对接新来皖企业。数据显示，2021年，该行战略性新兴产业贷款增幅25.49%，科技型企业贷款增幅11.14%。

“员工的业务能力好不好、主观能动性强不强是一个团队能不能战、能不能胜的关键。”交行安徽省分行相关负责人表示，将继续在全行范围内树立先进典型、号召广大员工对标看齐，为高质量发展凝聚强大奋进力量。（陈浩）

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